La Xunta destinará 6,9 millones de euros a una campaña para promocionar el Xacobeo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

También ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas de 2026 para impulsar la innovación y sostenibilidad del comercio local.

La Xunta ha autorizado la licitación de un acuerdo dotado con 6,9 millones de euros para promocionar el turismo e incentivar el sector a lo largo de 2026 y comienzos del Año Xacobeo 2027. Así ha avanzado el Gobierno gallego en el último Consello de este año, celebrado este lunes, en el que la administración autonómica ha detallado que esta nueva campaña busca «acompañar el crecimiento sostenido del turismo en la Comunidad» y la preparación para 2027.

Según ha trasladado la Xunta, otro propósito de la campaña es destacar la «consolidación» de Galicia como un destino y también el «reparto de la riqueza» generada por el turismo en el territorio. Por ello, el Gobierno autonómico quiere reforzar, a lo largo de 2026, la marca Galicia Calidade para «seguir con el posicionamiento de la comunidad como destino internacional y competitivo».

En cualquier caso, los casi 7 millones de euros serán adjudicados a través de un proceso abierto para emisión de la campaña en anuncios en televisión, radio, prensa, revistas y ediciones digitales.

Además, el acuerdo marco incluirá los costes de la estrategia, investigación, planificación, ejecución, justificación y evaluación de las campañas en medios de comunicación durante su vigencia.

AJUSTES PARA AYUDAS A LA ARTESANÍA

El Consello de la Xunta también ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas de 2026 de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para impulsar la innovación y sostenibilidad del comercio local y artesanal.

El Gobierno gallego sostiene que esta medida amplía el período subvencionable y el número máximo de personas empleadas por solicitante, llegando así a «más negocios beneficiarios y avanzando en la simplificación administrativa para agilizar la concesión de aportaciones».

Tal y como ha trasladado la Xunta, el programa cuenta con un presupuesto de 3,95 millones de euros y tres líneas compatibles entre sí, orientadas a la digitalización e innovación comercial, a la modernización y mejora de la imagen, eficiencia y sostenibilidad. Así las cosas, la convocatoria está dirigida a comerciantes minoristas con tienda física y a talleres inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia.

Además de apoyar el sector comercial, otro objetivo es ayudar en el acondicionamiento y reforma de los locales comerciales.