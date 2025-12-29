El BNG exige al Gobierno que atienda con «urgencia» las demandas sobre la modernización ferroviaria de Ferrol

El diputado Néstor Rego urge la ejecución del ‘bypass’ de Betanzos y la implantación de servicios de cercanías.

El diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego, ha comparecido este lunes ante la estación de ferrocarril de Ferrol para exigir al Gobierno del Estado que atienda con «urgencia» las demandas de movilidad de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Durante el acto, Rego ha anunciado que su formación ha invitado formalmente a PP y PSOE a presentar una iniciativa conjunta en el Congreso de los Diputados para defender de forma unánime las inversiones ferroviarias que necesita la zona.

Acompañado por el portavoz municipal en Ferrol, Iván Rivas, y diversos alcaldes y cargos de la organización, Rego ha subrayado que la situación de las infraestructuras en el norte de Galicia «ya no es solo una necesidad, sino una emergencia social y económica». En este contexto, el diputado nacionalista ha recordado que el acuerdo de investidura suscrito con el Gobierno central ya incluye la modernización de la línea Ferrol-A Coruña, que contempla la electrificación, la duplicación de vía y la supresión de curvas.

Uno de los pilares de la reivindicación es el ‘bypass’ de Betanzos, un proyecto actualmente en exposición pública que permitiría reducir los tiempos de viaje entre las dos ciudades ártabras. «El Gobierno debe atender las alegaciones vecinales justificadas, pero tiene que actuar con rapidez para ejecutar la obra«, ha advertido Rego, quien también ha hecho hincapié en la necesidad de transformar la antigua línea de Ancho Métrico – FEVE en una red de cercanías que preste un «servicio real de proximidad».

Con todo, Néstor Rego ha confirmado que, independientemente de la respuesta de los otros partidos a la propuesta de unidad, el BNG mantendrá de forma permanente la reclamación de estas infraestructuras en las instituciones estatales.

INICIATIVA

En cuanto a la iniciativa parlamentaria, el BNG se dirigió el pasado 23 de diciembre a las fuerzas con representación por Galicia, como PP, PSOE y Sumar para recoger la propuesta del Foro Cidadán polo Ferrocarril. «Estamos esperando respuesta. Creemos que un respaldo unánime en Madrid le daría más fuerza a la reclamación de la ciudadanía», ha señalado el diputado.

Por su parte, el portavoz local en Ferrol, Iván Rivas, ha calificado la movilización social del pasado 30 de noviembre como un «punto de inflexión» que debe obligar a las administraciones a asumir sus responsabilidades.

Así, Rivas ha reclamado que el Ayuntamiento actúe como «presión constante» y que la Xunta de Galicia exija la transferencia de competencias para desarrollar una red propia de tren. «Hay decisiones que se pueden implementar de manera inmediata y otras que requieren un desarrollo a corto plazo, pero todas deben empezar ya», ha concluido Rivas.