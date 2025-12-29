Ferrol consolida su liderato en el modernismo con la creación del Museo Rodolfo Ucha

El ayuntamiento adquiere por 192.000 euros el edificio sitio en la calle Magdalena nº 186 para su rehabilitación.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, firmó en la mañana de este lunes ante notario la compra del edificio sito en la calle Magdalena número 186, que se convertirá en el futuro Museo del Modernismo. Se trata de un espacio que está llamado a preservar, divulgar y poner en valor el extraordinario legado del arquitecto ferrolano Rodolfo Ucha Donate, máximo exponente del modernismo gallego y una de las figuras clave de la historia urbana de la ciudad.

La adquisición del inmueble, por un importe de 192.108,74 euros, se incluye dentro del convenio de colaboración firmado el pasado mes de abril con la consellería de Vivienda y Planificación del Territorio, por imponerte de 12 millones de euros, para la regeneración de los barrios. “Completamos la mayor inversión en patrimonio municipal que estaba en manos privadas que se recuerda, para complementar dotaciones para los vecinos en San Juan, Caranza, Ferrol Vello, La Magdalena y Ultramar”, afirmó.

Además, el regidor subrayó que “Ferrol da un paso decisivo para saldar una deuda histórica con su identidad arquitectónica y con la figura de Rodolfo Ucha”.

MÁS DE UN SIGLO DE HISTORIA Y MODERNISMO



El edificio de la calle Magdalena nº186 es uno de los proyectos más ortodoxamente modernistas del arquitecto Rodolfo Ucha. El edificio nace en 1912 como ampliación por la parte posterior del edificio del Correo Gallego, que se encontraba en la calle Real, para imprenta y donde originalmente estaba el estudio profesional y vivienda particular del arquitecto ferrolano.

Por el uso comercial, y la disposición entre medianeras en fachada estrecha con una única fachada a la calle, da lugar a plantas diáfanas y a un espacio muy abierto. Debido al desnivel entre las parcelas, la vinculación de los edificios se realiza por la planta principal, quedando las dos inferiores en situación de semisotano.

La decoración de su fachada presenta un contundente repertorio formal, que no solo enmascara eficazmente un orden compositivo en realidad tradicional, sino que busca actuar como objeto de atención visual capaz de obstaculizar la percepción del número real de plantas de las que consta el edificio.

Este inmueble fue sometido a varias obras de diferente entidad, pasando por la desvinculación del edificio del Correo Gallego en fecha desconocida. Además, consta en el registro municipal la apertura en el año 1963 de un establecimiento de venta de confección, actividad que, actualmente, muestra el aspecto formal definido para ese uso.

UN ESPACIO PARA El LEGADO DE UCHA

Atendiendo a las características y a la calidad del inmueble, el futuro museo acogerá la colección familiar del legado del arquitecto ferrolano, convirtiéndose en un espacio de referencia para la investigación, la divulgación y la puesta en valor del modernismo ferrolano.

En la planta baja y en la entreplanta habrá una sala de exposición permanente, mientras que en la planta principal será temporal y en el alta se habilitará una zona de almacén.

En total la superficie construida es de 414,85 metros cuadrados, distribuidos entre la planta baja (117,50 metros cuadrados), la entreplanta (103,80 metros cuadrados), la planta principal (108,95 metros cuadrados) y la planta alta (84,60 metros cuadrados).

Rey Varela agradeció expresamente a la familia de Ucha “su colaboración y disposición para que este edificio emblemático, una de las obras más destacadas del arquitecto, pueda abrir una nueva etapa al servicio de la ciudad y de su memoria colectiva”.