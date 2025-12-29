Evacuado un vecino de Ares por inhalación de humo tras incendiarse un colchón en su vivienda

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Un vecino de Ares , M.A.R.B. , de 60 años de edad, ha tenido que ser evacuado este domingo por inhalación de humo tras incendiarse un colchón dentro de su vivienda en el lugar de O Raso,cerca de la playa, en Caamouco.

Minutos antes de las siete de la tarde se recibió la llamada del propio afectado en el Centro Integrado ás Emerxencias 112-Galicia alertando del incendio en su vivienda señalando que aunque ya estaba apagado necesitaba asistencia sanitaria.

Desde el CIAE-112 se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos y a la Guardia Civil.

Una vez en el lugar se comprobó que el incendio pudo haberse declarado en la regleta de un prolongador situado cerca de una cama y el fuego afectó a un colchón, que fue retirado por el propio vecino al exterior de la vivienda , si bien éste se encontraba mal a causa del humo por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico , medicalizada con un equipo sanitario del PAC de Fene, a los servicios del urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol.

Los efectivos del GES procedieron a la ventilación del interior de la vivienda.