Mugardos realiza nuevas reparaciones en las fugas de la red de abastecimiento

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Ayuntamiento de Mugardos continúa desarrollando trabajos de mantenimiento y mejora en la red municipal de abastecimiento de agua, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y reducir las pérdidas en las infraestructuras.

En los últimos días se llevaron a cabo dos actuaciones en la tubería general de Curuto, así como otra intervención en la zona de Bello Piñeiro, destinadas a la localización y reparación de fugas detectadas en la red.

El concejal delegado de Obras, Servicios, Medioambiente y TICS, D. Jorge Manuel Kuntz Peiteado, señaló que estas intervenciones “resultan fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento de la red, minimizar las pérdidas de agua y evitar posibles incidencias mayores en el suministro”. Asimismo, el edil explicó que “desde el Ayuntamiento se realiza un seguimiento continuo del estado de las infraestructuras para actuar con rapidez allí donde se detectan problemas, priorizando siempre la eficiencia del servicio y el interés general de los vecinos y vecinas”.

El Ayuntamiento de Mugardos mantiene así su compromiso con el mantenimiento de las redes municipales, apostando por una gestión responsable del agua y por la mejora progresiva de las infraestructuras básicas del municipio.