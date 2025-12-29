Trabajadores estudian una huelga indefinida desde el 12 en el transporte de viajeros por carretera en A Coruña

Trabajadores del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña decidirán este lunes y martes, en asambleas, si mantienen los paros que han convocado en las últimas semanas, en días alternos, en demanda de mejoras laborales y salariales o si convocan una huelga indefinida a partir del 12 de enero.

Todo ello después de que no haya contactos con la patronal del sector tras una mediación fallida, según ha explicado Ernesto Rei, representante del sector de Transportes en la CIG, sindicato que convoca los paros junto a UGT y CC.OO.

En el caso de A Coruña, la asamblea será este lunes, a las 22.30 horas, mientras que en Santiago, Ferrol y Carballo será el martes, entre las 22.30 y las 23.00 horas.

«Para que digan si esto va a ser una huelga indefinida a partir del día 12 o si hay un calendario intermedio hasta una huelga indefinida«, ha aseverado Ernesto Rei, que ha explicado que en este último caso serían paros también el 13, 16, 19, 20 y 23 de enero, con carácter indefinido a partir del 2 de febrero si no hay un acercamiento entre las partes.

SIN ACERCAMIENTO DE POSTURAS

«No hay ningún contacto«, ha precisado en relación a la situación en este momento y tras asegurar que había una mediación abierta, pero que está «cerrada» al no haber una aproximación sobre propuestas entre las partes de cara a un nuevo convenio. Y es que la reunión de mediación entre sindicatos y patronales del transporte de autobús de la provincia de A Coruña se saldó de forma «decepcionante» y «prácticamente sin ningún avance«, expusieron desde la parte sindical.

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado. Entre otras cuestiones, reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.

Sobre la posibilidad de continuar las protestas, sean o no con carácter indefinido, y a la espera de lo que se acuerde en asamblea, el representante de la CIG ha considerado que, por lo menos, el día 12 de enero sí habrá paros.