Neda despedirá este miércores el 2025 con su San Silvestre más concurrida

Cerca de 400 atletas, federados o no, se apuntaron este año para participar en la IV San Silvestre Ayuntamiento de Neda, que se desarrollará este miércoles en el Roxal. La prueba, que vuelve a formar parte del calendario de la Federación Galega de Atletismo y en el XI Circuito de la Deputación de A Coruña, vivirá, a tenor de las inscripciones, su edición más concurrida. Como siempre, se invita a las personas participantes la acudir con atuendo de Navidad.

La carrera absoluta tendrá sobre una distancia de 5,4 km por asfalto y llevará a los participantes, que saldrán y finalizarán en el entorno de la pista polideportiva de la zona hasta las cercanías de la Fervenza. Competirán atletas de ocho categorías (entre sub 18 y máster 4), que deberán completar el recorrido en un tiempo máximo de 45 minutos.

La prueba grande, en la que se inscribieron unos 300 corredores, arrancará a las 10:30 horas. Antes se disputarán la carrera infantil (10:00 oras) en la que los participantes deberán dar una vuelta a un circuito de 700 metros, diseñado en el entorno del núcleo del Roxal, y la juvenil (dos vueltas al mismo circuito).

Según figura en el reglamento de la San Silvestre, la retirada de chips y de dorsales se hará a partir de las 9:00 y las 9:45 horas en el polideportivo del Roxal, y recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría, masculina y femenina.

Aparcamientos

Las personas participantes podrán aparcar tanto en el estacionamiento ubicado junto al Pazo de Isabel II, al principio de la carretera que conduce hasta la Fervenza, como en el localizado en las cercanías de la instalación deportiva.

El Ayuntamiento de Neda ruega al vecindario del Roxal colaboración para facilitar el desarrollo de la competición, solicitando que el 31 de diciembre, entre las 9:30 y las 12:00 horas, evite estacionar a lo largo del recorrido, idéntico al de los años anteriores. En tanto no se completen las pruebas, no se podrá circular por las vías locales por las que discurre la carrera.