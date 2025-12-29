El 1 de enero entra en vigor en Ferrol el plan de control tributario

Compartir Facebook

El Plan refuerza la lucha contra el fraude fiscal y facilita el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

El Plan de Control Tributario 2026 entrará en vigor el 1 de enero de 2026 tras su publicación este lunes en el http://BOP.. De este modo, el Ayuntamiento de Ferrol cumple con el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que establece la obligación de elaborar anualmente un plan de control tributario.

Este es el segundo Plan de Control Tributario aprobado por el Ayuntamiento de Ferrol en el actual mandato, y tiene como finalidad principal reforzar la lucha contra el fraude fiscal, garantizando que el sistema que el sistema tributario municipal se aplique conforme a los principios de justicia, generalidad, igualdad y capacidad económica, establecidos por el artículo 31 de la Constitución española como criterios de contribución al sostenimiento de los gastos públicos.

El plan no solo complementa actuaciones de inspección y control, sino que también apuesta por facilitar al máximo el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Así, el Ayuntamiento de Ferrol se compromete a seguir mejorando la asistencia al contribuyente, especialmente en el ámbito de la administración electrónica, para que realizar trámites sea más fácil, más rápido y sin desplazamientos innecesarios.

MEDIDAS GENERALES DE CONTROL

Las actuaciones de control se desarrollarán, inicialmente, a través de la realización de muestreos y selección de actuaciones con criterios motivados sobre perfiles de riesgo y otros parámetros significativos. Junto a estas medidas, el Plan apuesta por una estrategia proactiva, orientada a evitar el fraude y sus consecuencias penalizadoras, así se desarrollarán acciones preventivas dirigidas en la línea del cumplimiento normativo y de códigos de buenas prácticas.

En el ámbito de la información y de la asistencia en vía de gestión tributaria, el Ayuntamiento de Ferrol mantiene un modelo de atención integral al contibuyente, en el que la ciudadanía ocupa un lugar central. Así las oficinas ofrecen información persoalizada y asistencia directa con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las normas fiscales.

En el área recaudador, el Plan establece potenciar la investigación, el intercambio de información, controlar las deudas pendientes y mejorar los sistemas de pago, avanzando cara una gestión más eficiente, transparente y accesible.