Ferrol abre en enero el plazo bianual para actualizar su bolsa de trabajo municipal

Las personas interesadas podrán inscribirse del 1 al 31 de enero de 2026.

El Ayuntamiento de Ferrol abrirá del 1 a 31 de enero del 2026 el plazo bianual para la inscripción y actualización de las listas de la bolsa de trabajo municipal, conforme al Reglamento para la selección de personal funcionario interino y laboral temporal aprobado por el Pleno municipal el 28 de febrero de 2019 y publicado este lunes en el http://BOP .

Tal y como recoge el artículo 2.3 del Reglamento, este proceso se realiza cada dos años y permite la incorporación de nuevas personas aspirantes o la actualización de aquellas que ya habían formado parte de bolsas anteriores. Los nuevos listados que se aprueben en el 2026 dejarán sin efecto las correspondientes del 2024, por lo que será necesario presentar nuevamente solicitud, lo mismo en el caso de personas ya inscritas con anterioridad.

“Cuando llegamos al Gobierno municipal nos encontramos con una situación de abandono: las bolsas de trabajo estaban caducadas y sin actualizar desde el año 2017”, recordó la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo. Así, frente a esa falta de planificación, “actuamos con responsabilidad y rigor, iniciando desde el primero momento el proceso para su renovación”.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

Para poder ser incluidas en las listas las personas interesadas tendrán que reunir los requisitos que para cada escala, subescala, clase o categoría se recogen en la normativa vigente y presentar su solicitud en el plazo que se establece.

Así, deberá presentar, junto con el anexo I, copias del DNI, de la titulación exigida para cada una de las categorías ofertadas y de la acreditación del conocimiento de lengua gallega según la categoría a la que opta, así como del currículo autobaremado (anexo II) junto con la documentación requerida en el mismo de conformidad a lo establecido en el artículo 9.

Salvo imposibilidad técnica, la instancia se presentará a través de la sede electrónica seleccionando entre el catálogo de procedimientos: Solicitud de incorporación a la bolsa de empleo. Se seleccionará la categoría a la que se opta y se

irán aportando los modelos y documentación anteriormente citada de la forma indicada en las instrucciones del formulario de solicitud.

CATEGORÍAS

Las categorías para las que se abre el plazo de solicitud son: Trabajadores Sociales (A2), Ayudantes de Archivo y Biblioteca (A2), Técnico de redes (C1), Oficiales de obras (C2), Chóferes mecánicos (C2), Auxiliares Casa Acogida (C2), Conserjes Y (AP), Peones Y (AP), Técnico/a informático (A2) y Animadores socioculturales (C1).

Los listados baremados definitivos que se aprueben en el ejercicio 2026 tendrán una validez de dos años desde la fecha de su publicación en el tablero de edictos y en la web municipal.

Sanjurjo afirmó que con este proceso “actualizamos las bolsas en tiempo y forma ”, garantizando un instrumento esencial para reforzar los servicios municipales, cubrir bajas por enfermedad o jubilación y asegurar que el Ayuntamiento pueda responder a las necesidades reales de los vecinos en su día a día.