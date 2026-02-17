Ferrol en Común llevará a la Valedora do Pobo la “privatización encuberta” del servicio municipal de grúa

Este 1 de marzo entrará en vigor el acoplamiento del personal municipal a la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Concello de Ferrol, la cual, según Ferrol en Común, contempla únicamente tres puestos de chófer de la grúa, dos de los cuales solo están cubiertos de forma efectiva en estos momentos.

Para la formación, este cuadro de personal propuesto por el gobierno municipal del PP, “prescendirá dun servizo público esencial que, inevitablemente pasará a mans privadas”, debido a que todo el personal existente en la RPT “é imposible en modo algún cubrir os servizos.”

Desde hace más de un año Ferrol en Común lleva reclamando en la comisión “as actuacións desenvoltas para externalizar este servizo” a empresas privadas “sen a maquinaria adecuada, sen que consten ningún tipo de informe ou xustificación.”

Para la formación esta actuación, además de ser “ilexítima” también es “ilegal”, al no contar con elementos como la memoria justificativa, informe técnico legal que le de respaldo o informe financiero que justifique la rentabilidad de privatización, por lo que se dirigirán tanto a la Valedora do Pobo y al Consello de Contas de Galicia “co fin de protexer os servizos públicos, a tranparencia e a legalidade.

