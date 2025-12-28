O Parrulo Ferrol se queda sin el sueño de la Copa en el derbi gallego

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Los cinco goles de Diogo no fueron suficientes para O Parrulo Ferrol en el derbi gallego, cayendo por 8-5, en la 15ª jornada de la Primera División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Agustín Mourís (Noia).

Las cosas no empezaban nada bien desde el primer momento, con un gol de Rubi al segundo palo al contragolpe tras un robo en media pista a los 43 segundos. Los ferrolanos solicitaron el SV por una posible falta de Diogo en media pista, pero la reclamación no fue atendida.

El Noia Portus Apóstoli pudo ampliar distancias en una jugada de falta, con una doble ocasión de Rubi dentro del área que evitaba Mati Starna, pero lo que llegaba era el gol de los ferrolanos, con el primero de Diogo de penalti tras una mano dentro del área.

Novoa estuvo a punto de darle la vuelta al marcador en la siguiente llegada, con un misil desde diez metros que se iba al larguero, aunque eran los locales los que anotaban el segundo en una jugada desafortunada para los parrulos con un gol en propia puerta de Jhoy dentro del área al despejar un centro de David Pazos e incluso anotaban uno más por medio de Montero pero era anulado en el SV por mano.

Los ferrolanos tuvieron en sus botas el empate en un centrochut de Novoa al que no llegaba nadie desde el lateral del área, pero, nuevamente, era el Noia Portus Apóstoli el que abría distancias con un gol de Biel al contragolpe dentro del área.

Esto hacía mucho daño a un O Parrulo Ferrol que veía como en la recta final del periodo los locales deban un paso de gigante con un gol de Ismael de doble penalti por la escuadra y, a falta de 39 segundos, también hacía el 5-1 en una rápida jugada de equipo.

Tras la reanudación los ferrolanos iban a por todas, buscando reducir las diferencias, intentándolo con un tiro de Morgato en la frontal del área que detenía Schutt, mientras que el Noia Portus Apóstoli lo intentaba con un tiro de Thierry desde el borde del área que despejaba Mati Starna.

Biel volvía a llegar con peligro, rematando dentro del área al primer toque un centro desde el borde del área que volvía a evitar el portero parrulo.

O Parrulo Ferrol se volvía a meter en el partido en un minuto, aprovechando que los locales estaban con cinco faltas, Diogo anotaba dos goles por alto desde el punto de doble penalti, poniendo el marcador en 5-3.

Parecía que el viento se ponía a favor, tras ver Thierry su segunda amarilla y ser expulsado en los locales, pero en esta inferioridad, el Noia Portus Apóstoli ampliaba distancias con un gol de Ismael de falta desde doce metros por raso.

Novoa salía a la pista como portero-jugador en los ferrolanos, pero lo que llegaba con el juego de cinco era un gol de David Pazos al segundo palo en una rápida jugada de transición, aunque Diogo la devolvía rápido con otro doble penalti por raso.

Ya en el último minuto, Diego Favero hacía el octavo para los locales con un tiro desde 30 metros a portería vacía y Diogo hacía el definitivo 8-5 con otro doble penalti por raso que llegaba a tocar el portero.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol finaliza la primera vuelta en el 10º puesto, con 20 puntos. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán al Jaén Paraíso Interior, en un partido que se disputará el martes 6 de enero, día de Reyes, a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Noia Portus Apóstoli: Schutt, Montero, Biel, David Pazos, Rubi – también jugaron – Macedo, Diego Fávero, Douglas, Thierry, Ismael, Churrasco.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Iván Rumbo, Novoa, Diogo, Rubén Orzáez – también jugaron – Dennis Berthod, Xavi Cols, Morgato, Jhoy, Turbi, Niko Vukmir, Penezio.

Árbitros: Juan José Cordero y Pedro Antonio Carrillo, junto con Álvaro Sobral como tercer árbitro y Clara Díez como asistente (Comités andaluz y gallego). Amonestaron a los locales Macedo y Churrasco, como a los visitantes Xavi Cols, Gonzalo Santa Cruz, Jhoy y Turbi. Expulsaron, por doble amarilla, al local Thierry y al segundo entrenador visitante, Pol Cuairán.

Goles: 1-0 Rubi min.1, 1-1 Diogo (penalti) min.6, 2-1 Jhoy (propia puerta) min.13, 3-1 Biel min.16, 4-1 Ismael (doble penalti) min.17, 5-1 Ismael min.19, 5-2 Diogo (doble penalti) min.27, 5-3 Diogo (doble penalti) min.29, 6-3 Ismael min.31, 7-3 David Pazos min.35, 7-4 Diogo (doble penalti) min.35, 8-4 Diego Fávero min.39, 8-5 Diogo (doble penalti) min.39.

Pabellón: Agustín Mourís (Noia).