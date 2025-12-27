Rescatan el cuerpo sin vida de un octogenario en Redondela que cayó por un desnivel

Los servicios de emergencia han rescatado esta mañana el cuerpo sin vida de un hombre de 80 años en una pista de una ruta de senderismo a su paso por Redondela (Pontevedra). Según informa el 112 Galicia, el fallecido, que tenía patologías previas, había caído por un desnivel hasta una zona de «difícil acceso» en la parroquia de Cedeira, dentro de la Senda da Auga.

Fuentes de la Policía Local de Redondela han precisado que se trata de una muerte natural que resultó en una caída por una «pequeña» pendiente, que estiman que tenía una altura de alrededor de un metro.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) recibió el avisó a las 09.35 horas, cuando un particular que circulaba en bicicleta por la zona encontró a un hombre tendido en una pista de tierra, aparentemente inconsciente, y solicitó asistencia sanitaria. De este modo, se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como al GES de Mos, Bomberos de Vigo y de Porriño, la Policía Nacional y Local y a los efectivos de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia tuvieron que rescatar el cuerpo desde una zona de «difícil acceso«, como la describe el 112. Tras la intervención, se certificó el fallecimiento del hombre, que, según el CIAE, tenía patologías previas.