El Ayuntamiento de Mugardos declara luto oficial tras el fallecimiento de un padre y su hijo en un incendio

El Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña) ha declarado luto oficial tras el fallecimiento este viernes de un hombre de 49 años y de su hijo de 21 al registrarse un incendio en su vivienda.

Tal y como ha trasladado el Gobierno local, con la declaración de luto oficial quedó suspendidas la ‘Ruada do Apalpador’, prevista para este sábado y el musical ‘Ecoralia, a lambona ecolóxica’, que se iba a celebrar el domingo.

Los cuerpos sin vida fueron localizados en una de las habitaciones del interior de su vivienda, situada en la Rúa dos Catro Ventos, en el casco urbano del municipio. La Guardia Civil, que investiga el caso, apunta a que posiblemente se produjese un incendio en el inmueble y no descarta que el fallecimiento pueda estar relacionado con la inhalación de gases derivados de la combustión, lo que deberá determinar la autopsia.

El hallazgo se realizó tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre. Según informa el Instituto Armado, al acceder al inmueble, los agentes observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor.