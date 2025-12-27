Os grandes talentos locais da clásica reúnense na igrexa de San Sadurniño para un concerto exquisito

Se trata do concerto de música de cámara ao que poderase asistir este domingo 28 a partir das 12:00 horas na igrexa de San Sadurniño, dirixido pola oboísta Iria Folgado Dopico, quen volve xuntar nun encontro único á frautista Erika González, a pianista e frautista Noreia Hermida, o violonchelista Víctor Rodríguez, o violinista Jaime Rodríguez e o trombonista Gabriel Castrillón.
 
 
Seis intérpretes locais de grande talento que repasarán unha coidada selección de pezas clásicas moi axeitadas para o ambiente festivo e familiar destas datas. Malia a súa mocidade, todas e todos teñen unha longa formación e experiencia en cadanseu instrumento. Con todo, para que a execución conxunta deste domingo sexa perfecta, durante a tarde de hoxe e a xornada de mañá sábado -véspera do concerto- teñen  programados varios ensaios individuais e en grupo de cara a axustar un repertorio que require grande destreza técnica.
 
O programa comezará co Dúo número 1 e 4 de Stamiz para dúas frautas, seguido do Morceau Symphonique de Guilmant para trombón e piano e da composición Après un Rêve de Gabriel Fauré para óboe e piano, así como do primeiro movemento da Sonata 1 de Beethoven de violín. «Despois seguiremos con arranxos que escribín de obras de compositores do mundo sinfónico como Ravel, Mussorgsky ou Tchaikovsky», explica Iria Folgado.
 
«É un repertorio moi variado e fermoso que a xente poden disfrutar, e tamén este concerto é unha maneira de achegar a musica clásica a San Sadurniño da man de músicos do pobo», engade a oboísta.
 
Consciente do esforzo que supón montar un concerto deste tipo «en plenas datas do Nadal, e máis aínda cando son intérpretes que se coñecen pero que non tocan xuntos o resto do ano», desde o Concello agradécelles «a súa colaboración e a boa disposición para deleitar a toda a veciñanza», comenta o alcalde, Secundino García Casal.
 
O alcalde tamén lle expresou o agradecemento municipal á Parroquia de San Sadurniño por facilitar o espazo de Santa María A Maior do Rosario, especialmente axeitado para acoller o concerto deste domingo por acústica, capacidade e polo seu valor patrimonial. 
 
Dado que se trata cun evento con entrada libre -que o ano pasado encheu a igrexa até os topes- recoméndase chegar con tempo para coller un sitio axeitado desde onde desfrutar del como é debido. Tamén se prega puntualidade para non retrasar o comezo nin interromper a audición.
 
O «tradi», a véspera en DZINE
 
Ademais do concerto dos seis  músicos locais, San Sadurniño ten outra cita musical na noite do sábado. E é que, por ser último sábado de mes, a sala DZINE convoca a todas e todos os amantes do «tradi» a participar na derradeira foliada de 2025. Gaitas, tambores, acordeóns, beiladoras e beiladores están chamadas e chamados á troula, que comezará ás 22:00h.

