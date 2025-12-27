A Deputación da Coruña edita “Ese Uni” con imaxes da histórica tempada europea do Baxi Ferrol

O deputado de Deportes, Antonio Leira, presentou o libro acompañado do autor, Eduardo Hermida, e o presidente do Baxi Ferrol, Santiago Rey.
O deputado de Deportes da Deputación da Coruña, Antonio Leira, o presidente do Baxi Ferrol, Santiago Rey, e o impulsor do proxecto e autor das fotografías que ilustran a obra, o artista Eduardo Hermida, presentaron en Ferrol o libro “Ese Uni”, unha publicación editada pola Imprenta Provincial que recolle en textos e imaxes a extraordinaria pasada tempada do Baxi Ferrol.
O libro repasa un ano histórico para o club ferrolán, que culminou coa clasificación do equipo como subcampión da EuroCup Women, levando o nome de Ferrol, da provincia da Coruña e de Galicia ao máis alto do baloncesto feminino europeo. A través dunha coidada selección de fotografías e contidos, “Ese Uni” converte esa fazaña deportiva nun relato visual que reflicte o esforzo colectivo, a paixón e o compromiso dun proxecto que conseguiu ilusionar a toda unha cidade.
Durante a presentación, Antonio Leira destacou a importancia de preservar a memoria dos grandes fitos deportivos da provincia e subliñou que o Baxi Ferrol “é un exemplo de como o deporte feminino pode xerar identidade, orgullo e ilusión. Sintome afortunado e orgulloso de ter vivido algúns partidos e momentos memorables, que me desmostraron que o Baxi é moito máis que un equipo”, afirmou.
Pola súa banda, Santiago Rey puxo en valor o traballo das xogadoras, do corpo técnico e de todas as persoas que forman parte do club, lembrando que esta tempada marcou un antes e un despois na historia do Baxi Ferrol: “É un libro para gardar, con fotos de artista, cunha visión diferente”, afirmou o presidente do club, que agradeceu a colaboración de Hermida neste tempo no que formou parte da directiva do club.
O autor das imaxes, Eduardo Hermida, explicou a conexión entre arte e deporte que o inspirou para este proxecto e destacou que “o libro é tamén unha homenaxe a Lino, ao que quero agradecer estes anos”. “Atopei no Baxi unha gran familia”, afirmou o artista nun emocionado dicurso plagado de agredecementos.
As páxinas do libro reflicten a emoción das gradas da Malata, a intensidade da competición europea e o vínculo especial que conecta ao equipo e a cidade.
“Ese Uni” nace como unha homenaxe a un ano inesquecible e como testemuño dun proxecto deportivo que transcendeu a pista da Malata para converterse nun símbolo de superación, orgullo e inspiración para Ferrol e para o conxunto do deporte feminino galego.