La Xunta distingue a 20 estudiantes, uno de As Pontes y otro de Ferrol, con premios extraordinarios de la ESO

La Xunta de Galicia acaba de distinguir a 20 estudiantes, entre ellos uno del IES Moncho Valcarce de As Pontes y otro del IES Ferrol Vello con los Premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria al rendimiento académico correspondientes al curso 2024/25. Se trata de un reconocimiento especial a una serie de alumnos con una fuerte capacidad de superación frente a dificultades tanto de carácter personal como educativo o de su contorno.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional resuelve esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia para premiar una veintena de trayectorias ejemplares a lo largo de esta etapa formativa a favor de la igualdad de oportunidades. Estos reconocimientos tienen como finalidad destacar públicamente el compromiso, la dedicación y el aprovechamiento académico del alumnado, al tiempo que contribuyen a reforzar un sistema educativo basado en la excelencia, la equidad y el desarrollo personal.

Las candidaturas fueron propuestas por los docentes de los centros atendiendo al esfuerzo continuado y a la capacidad de superación demostrada a lo largo de la ESO. El Gobierno gallego dota cada uno de estos premios con una cuantía de 1.000 euros. Además de estas bolsas, las personas distinguidas recibirán un diploma acreditativo y la concesión quedará reflejada en su expediente académico. Estos galardones son compatibles con otras ayudas o premios otorgados por administraciones públicas o entidades públicas o privadas, tanto de ámbito nacional como internacional.