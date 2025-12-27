Valdoviño acoge su tradicional Feirón mensual

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Puerta del Sol de Valdoviño acoge este domingo 28 de diciembre el Feirón mensual. Organizado por la Asociación de Mulleres del Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento, el mercadillo se celebrará durante toda a mañana, con la participación de puestos de venta de alimentación, ropa y calzado o complementos.

Asimismo, en esta última edición del año, contará también con umesn puesto muy especial, el de la ONG Manos Unidas, que ofrecerá su merchandising solidario en el que podremos encontrar, seguro, un detalle de lo más especial, y al mismo tiempo, colaborar con sus proyectos humanitarios.