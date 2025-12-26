El Baxi Ferrol se despide del 2025 con derbi gallego en A Malata este domingo

Traca final de este 2025 para el Baxi Ferrol y lo hará por todo lo alto, recibiendo al Durán Maquinaria Ensino, en el derbi gallego de la Liga Femenina Endesa, en la 13ª jornada, que se disputará este domingo, a las 13:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

A nivel físico el equipo “está bien”, afirmaba el entrenador Lino López, a pesar de la ausencia en el último partido de Ine Joris, la lesión de Blanca Millán en la recta final del primer cuarto producida el pasado domingo, como también Claire Melia “está entre algodones y con pocas sesiones” intentando recuperar su dolorido pie “y eso hace bajar el nivel de los entrenamientos.”

Los enfrenamientos entre equipos gallegos “siempre son especiales” y más teniendo en cuenta que ambos equipos se vieron las caras en pretemporada “y ya nos conocemos”, con una carga especial para los aficionados. A Lino López no le importaba que el partido finalizase como el de la temporada pasada en A Malata, con un triple en el último segundo, como hiciera Gala Mestres.

El Durán Maquinaria Ensino tiene una gran plantilla “con un nivel muy alto” y para competirles “hay que hacer muchas cosas bien, sobre todo defensivamente, jugando como equipo”, evitando su ataque y su transición.

Las lucenses basan su juego sobre Giomi “una de las mejores interiores de la liga” que ahora mismo está en un nivel muy alto, por lo que las ferrolanas tendrán que hacer “trabajo de equipo” para contrarrestar sus virtudes y no solo a nivel individual.

Blanca Millán realizó pruebas médicas en estos últimos días para saber el alcance de la lesión tras la falta antideportiva sufrida el pasado domingo, mientras que Ine Joris continúa con la recuperación de su gastroenteritis y ya ha vuelto a entrenar con el equipo, aunque ambas jugadoras serán duda hasta última hora.

La afición ferrolana “siempre está ahí, incluso en los peores momentos”, por lo que esperaba que este partido “tenga un ambiente espectacular, un ambiente familiar”, esperando poder dar “un buen espectáculo.”

Antes de afrontar este último partido de 2025, Lino López hacía un balance “espectacular” de todo lo vivido en estos doce meses, logrando llegar a la final de la Eurocup Women “e ilusionando a toda la ciudad y toda España estaba volcada con el equipo” y todo lo generado “será algo irrepetible e inolvidable.”