Gardacostas incorporará dos nuevas patrulleras y doce pick up a su flota contra el furtivismo

El Servizo de Gardacostas de Galicia incorporará dos nuevas patrulleras y doce vehículos todoterreno pick up a su flota para labores de vigilancia, inspección y lucha contra el furtivismo. Así lo ha detallado la Xunta este viernes tras publicarse en la Plataforma de Contratación el pliego de prescripciones técnicas, cuya base de licitación se sitúa en los 453.750 euros.

Tal y como ha explicado el departamento autonómico, estas incorporaciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), permiten avanzar en el proceso de modernización de la flota iniciada en el año 2018, y que ya supuso la renovación de alrededor de una veintena de unidades que están distribuidas entre las bases que el organismo tiene en la costa gallega y en las instalaciones centrales.

El Servizo de Gardacostas de Galicia dispone en la actualidad de 144 efectivos, repartidos entre los servicios principales de Santiago de Compostela y las nueve bases operativas, situadas en Celeiro, Ferrol, A Coruña, Muxía, Portosín, Ribeira, Vilaxoán, Pontevedra y Vigo.

En los últimos años, ha destacado la Xunta, también se reforzó el área de Inspección Veterinaria, hasta alcanzar un cuerpo de 23 profesionales para mejorar la trazabilidad con el control de los productos que llegan al mercado.

En cuanto a los medios técnicos de los que dispone en la actualidad, se dividen en: navales (cuatro buques multipropósito, nueve patrulleras y 11 unidades de planeadoras semirrígidas), aéreos (helicópteros Pesca 1, con base en Vigo; y Pesca 2, con base en Celeiro) y terrestres (69 vehículos, cuatro camionetas, dos camiones y tres naves en las bases de Tragove, Sada y Celeiro).

A lo largo de este año, el servicio autonómico atendió 140 emergencias, de las que 90 fueron de búsqueda y salvamento marítimo y 50 de lucha contra la contaminación marina. Sobre las inspecciones, las operaciones realizadas ascienden a 97.000.