Vespa club Ferrol «Golgos y Kinkis» acompañó a Papá Noel en su cabalgata

Esta pasada noche buena Vespa Club Ferrol «GOLFOS Y KINKIS» tuvo el honor de acompañar en su gran cabalgata «a nuestro querido papá Noel el cual repartió felicidad a grandes y pequeños, y nosotros pudimos ser parte de su séquito de elfos en el cual pudimos disfrutar con todos los ferrolanos de nuestras bonitas motos adornadas para el momento».

Tal como informa el Club, la jornada aconteció con buen tiempo, y más de medio centenar de socios «en sus curiosas monturas» acudieron al evento, «nadie se quería perder la diversion navideña».

Para acabar desde el vespa club ferrol «GOLFOS y KINKIS», desean agradecer a todos sus colaboradores «que en mayor o menor medida han hecho esto posible, CEIP Ledicia, autoridad portuaria Ferrol-San Cibrao, Ayto. de Ferrol, Cafe Amador, Licores Rivas, Anukas, Recambios Torreiro, Hotel Almirante, Eiranova, La Colmena, Kraken, Waves, O Salitre, A Xuntanza, Lowe, Drop In, Boca Baco, Cafe- Bar Rueiro, la kopisteria, Movil Car, Bar Triana, El Sitio, Cafe The Star, ohana, estanco de fajardo, taller mecánico cid, Romero, Anukas, El Clavel 2.0, A Pedir de boca, Nautic, Motos Maques, Bestas y Freire Vidal».

De igual manera el Club en su comunicado desea públicamente dar las gracias a todos los asistentes al evento y agradecer también a todos los socios «de este gran club» que sin ellos esto «no hubiese sido posible».

El año que viene «esperemos poder superarnos y que todos nuestros deseos se cumplan en el próximo 2026... queremos desear unas felices fiestas a todos los que se detengan a leer este articulo así como a todos los residentes en esta bonita ciudad que es Ferrol. felices fiestas».