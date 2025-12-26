O Parrulo Ferrol busca tres puntos en el derbi ante Noia Portus Apóstoli que les permita soñar

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Tras una semana de descanso regresa la actividad para O Parrulo Ferrol en estas navidades y lo hace por todo lo alto, visitando al Noia Portus Apóstoli, en el derbi gallego de la Primera División, en la 15ª jornada, que se disputará este sábado, a las 18:30 horas, en el Pabellón Agustín Mourís (Noia).

En la víspera del partido comparecían en rueda de prensa el jugador Turbi y el entrenador Gerard Casas, celebrada en el Pabellón de A Malata y patrocinada por Prink Ferrol.

Este es un derbi gallego “muy especial”, afirmaba Turbi, en el que esperaba que sobre la pista fuese “un partido muy duro”.

En esta temporada los parrulos están demostrando que pueden competir “todos los partidos” ante equipos que son los mejores del mundo, como también “ante rivales de nuestra liga”, restándole importancia a una posible dinámica negativa de resultados tras las dos últimas derrotas “ya que las dinámicas están para romperse y vamos a ello.”

Ambos equipos se vieron las caras en pretemporada, pero este partido “será muy diferente”, donde los dos equipos “nos jugamos mucho” teniendo opciones de disputar la Copa de España, en el que necesitan la victoria y depender de otros resultados “y vamos a ir a por ello.”

Independientemente de la Copa de España, los tres puntos en juego son muy importantes “en la lucha por la permanencia y estamos centrados en ello” y, si luego llega el premio para disputar la competición copera “mucho mejor.”

A pesar de tener mucha actividad en estas fechas navideñas, Turbi se mostraba ilusionado por ello “ya que estamos todos entrenando, con una sonrisa y somos una familia.”

Gerard Casas: “Poder disfrutar de un derbi gallego es bonito”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, reconocía que estas fechas navideñas no influían en el equipo ya que viven en “otra realidad al estar en Primera División y hay que disfrutar de donde estamos.”

Todos los partidos en esta categoría son “importantes” y cada punto “es oro” y poder disfrutar de un derbi gallego “es bonito”, reconociendo que tenía “muchas ganas” de jugar ante Noia Portus Apóstoli, tras verse las caras en la pretemporada.

Se prevé un lleno en el Pabellón Agustín Mourís “y es motivo de celebración”, con muchos aficionados ferrolanos no pudiendo conseguir entrada para este partido “lo que nos da motivación para afrontar el partido.”

El entrenador reconocía que este partido era una nueva “final”, sin preocuparle la dinámica de dos derrotas consecutivas “al tener 20 puntos, con nuestro presupuesto”, siendo el objetivo para este partido “conseguir los tres puntos.”

Gerard Casas destacaba que el Noia Portus Apóstoli tan solo había caído una vez en esta temporada como locales, ante el Barça “en un partidazo”, ante una afición local “que aprieta muchísimo y nos lo van a poner difícil”, con los ferrolanos contando “con un plan de partido claro.”

El técnico recordaba que el año pasado por estas fechas “veníamos de jugar en Lugo para escapar de los puestos de descenso a Segunda División “B””, por lo que en estas semanas navideñas “hay que seguir trabajando y luchando.”