O BOP publica as bases de sete premios culturais da Deputación cunha dotación total de 95.000€

Sete convocatorias abertas para impulsar a creación artística en artesanía, cinema, banda deseñada e literatura. Súmanse a outras tres, publicadas a comezos de decembro, dedicadas ao deseño, á creación fotográfica e á arte gráfica.
O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica as bases de sete premios culturais convocados pola Deputación da Coruña para o ano 2026, que abranguen ámbitos como a artesanía, o cinema, a banda deseñada e a creación literaria en galego e en castelán. Todas as convocatorias abrirán o prazo de presentación o 10 de febreiro e pecharano o 10 de abril.
Entre os certames figura o 16.º Premio Antonio Fraguas de artesanía, dirixido a persoas artesás e colectivos maiores de idade nacidos ou residentes en Galicia. O premio establece dúas modalidades, artesanía tradicional e artesanía contemporánea, cunha dotación de 6.500 euros para cada unha delas.
Na mesma edición do BOP publícanse as bases do 2.º Premio José Gil de cinema en galego, destinado a impulsar a creación audiovisual en lingua galega e a recoñecer traxectorias ou iniciativas vencelladas ao sector. O certame inclúe tres modalidades, guión de longametraxe de ficción, guión de longametraxe documental e traxectoria ou iniciativa de especial relevancia no ámbito do cinema en versión orixinal galega, cun premio de 6.500 euros en cada unha delas.
O ámbito da banda deseñada está representado pola 21ª edición do Premio Castelao de banda deseñada, dirixido a persoas autoras maiores de idade que presenten obras inéditas en lingua galega. O certame establece dúas modalidades, xeral e infantil e xuvenil, cunha dotación total de 13.000 euros, distribuídos en dous premios de 6.500 euros.
A Deputación convoca tamén a 23ª edición do Premio Miguel González Garcés de poesía, de carácter bienal, destinado a recoñecer a creación poética en lingua galega. O certame establece un premio único dotado con 6.500 euros para obras inéditas non premiadas con anterioridade.
No ámbito da literatura infantil e xuvenil publícanse as bases da 20ª do Premio Raíña Lupa, que busca fomentar a creación literaria en galego para o público máis novo. O premio conta con dúas modalidades, infantil e xuvenil, cunha dotación total de 13.000 euros, repartidos en dous premios de 6.500 euros.
Fionalmente, o BOP publica as bases das dúas convocatorias correspondentes á 38ª edición do Premio Torrente Ballester de narrativa, tanto en lingua castelá como en lingua galega, dirixidas a persoas autoras maiores de idade con obras inéditas e non premiadas con anterioridade. Ambos certames comparten carácter internacional e obxectivos de promoción da creación literaria e contan con cadanseu premio de 15.000 euros para as obras premiadas en cada idioma.
Xa publicadas as bases dos premios Seoane, Núñez e Ksado
A comezos deste mes de decembro xa viran a luz no BOP as convocatorias e bases doutros tres certames culturais. Trátase do Premio Luis Seoane de deseño, dotado con 6.500 euros; do Premio Internacional Luís Ksado de creación fotográfica, cun premio único de 6.500 euros; e do Premio Internacional Jesús Núñez de arte gráfica, cun primeiro premio de 6.500 euros.
Ligazón ás bases completas no BOP
Bases e convocatoria da 16ª Edición do Premio Antonio Fraguas Fraguas de artesanía do ano 2026
Bases e convocatoria da 2ª Edición do premio “Jose Gil” de cinema galego do ano 2026
Bases e convocatoria da 21ª edición do Premio “Castelao” de banda deseñada do ano 2026
Bases e convocatoria da 23ª Edición do Premio “Miguel González Garcés” de poesía do ano 2026
Bases e convocatoria da 20ª edición do Premio “Raíña Lupa” de literatura infantil e xuvenil do ano 2026
Bases e convocatoria da 38ª Edición do Premio Internacional “Torrente Ballester” de narrativa en lingua castelá do ano 2026
Bases e convocatoria da 38ª edición do Premio “Torrente Ballester” de narrativa en lingua galega do ano 2026
