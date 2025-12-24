Un año más, tradicional visita navideña del concello a la Cocina Económica Ferrolana

Compartir Facebook

Miembros de la Corporación municipal de Ferrol realizaron a las once de la mañana de este miércoles, 24 de diciembre, la tradicional visita institucional a la Cocina Económica, y mostraron su apoyo y respeto al trabajo realizado por la institución no sólo en estas fechas de Nadal sino durante los 365 días del año.

En la visita participaron junto con el alcalde, José Manuel Rey Varela, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, los miembros de grupo de la corporación, Javier Díaz Mosquera, María del Carmen Pieltain y Rosa Martínez, que fueron recibidos por el presidente de la Institución, Antonio Tostado Naveiras; la vicepresidenta, Margarita López Pardo; el secretario, José Antonio Piñón Quiñonero y los también directivos Julián López Folgar y Mercedes Criado así como personal del centro, cocineras, la trabajadora social, la administrativa y una representación de los voluntarios.

Por parte del presidente se agradeció al Ayuntamiento la cooperación que se mantiene con la institución, con un convenio de colaboración que permite dar estabilidad a la atención a los usuarios, y puso de manifiesto «la infinita solidaridad del pueblo de Ferrol» que permite también seguir atendiendo a las personas que a diario acuden al comedor de la Cocina, situado en la calle Rubalcava. Asimismo destacó que en los últimos años se registra un claro déficit, en parte por la subida de los precios de los alimentos y por otra parte porque en los últimos años se han reducido las donaciones de víveres, «y hemos tenido que comprar más, y a precios mucho más altos»

El regidor felicitó a la entidad por la actividad desarrollada a lo largo del 2025 y señaló que espera que continúe en los mismos términos su labor, con la misma intensidad, en el próximo 2026, con la esperanza de que cada vez sean menos las personas que precisen de su servicio de comidas.

Tras estas palabras..un café y …»misión cumplia», una pequeña arena de esa playa que se llama «solidaridad, tener en cuenta a los demás, sobre todo a los más necesitados».

Un año más de entrega por parte de ese grupo de ferrolanos que dirigen la Cocina Económica, de los colaboradores, de los socios, y de los organismos y entidades que apoyan a algo «tan excepcional» algo «muy nuestro» fundado en 1891, 134 años de voluntariado, 134 años ofreciendo una comida digna y sana a las personas que no disponen de recursos para poder cubrir sus necesidades diarias.

Un menú especial

En la jornada de este miércoles, día de la Nochebuena se preparó un menú especial que consistió en :

Comida.-Primero.-Crema casera de marisco.

Segundo.-Pavo en salsa y patatas panaderas.

Postre.-Pastel de turrón casero. Agua,refrescos, pan y café con leche

Cena.-Jarrete de ternera en salsa con patatas asadas y pimientos, Postres navideños, refrescos, agua, pan y café con leche o cacao.

Esos postres son «algo especial». La «Confitera» de Estepa, Sevilla, organizó un sorteo de postres artesanos, con la condición de que el ganador o ganadora lo donara a una ONG. Ganó una joven de Cedeira y lo donó a la Cocina Económica de Ferrol. el premio se lo ll

Todo elaborado por el personal de cocina del Centro.

NUEVAMENTE LA COFRADÍA DE PESCADORES SE ACUERDA DE LA COCINA ECONÓMICA

Un año más la cofradía de pescadores de Ferrol pone su grano de arena para que las familias más desfavorecidas puedan pasar unas fiestas en las mejores condiciones posibles.

En la mañana de este miércoles el patrón mayor de Ferrol, Gustavo Chacartegui, acudió a las instalaciones de la Cocina Económica y tras ser recibido por su presidente Antonio Tostado y directivos, así como el alcalde, José Manuel Rey Varela y el teniente alcalde Javier Díaz Mosquera hizo entrega de un buen lote de marisco ( almejas, mejillones, chipirones y langostinos) con el fin de que las cocineras les den un buen fin.