El fútbol sala de Ferrolterra celebró sus 50 años con una gala y exposición en la Autoridad Portuaria

Adán Puentes

La sala Curuxeiras de la Autoridad Portuaria respira a futbol sala desde este martes 23 de diciembre hasta el domingo 4 de enero, con la exposición homenajeando los 50 años de este deporte en Ferrolterra, con multitud de fotos, trofeos, camisetas o bufandas, entre otras, organizada por Roberto Amado y Tomás Llao, en colaboración con la Real Federación Galega de Fútbol.

Este martes, como gran inauguración, tenía lugar una gala homenajeando a personas referentes en estos 50 años de fútbol sala en la comarca como Pilar Rodríguez, José Sestayo, Manel Fernández, Julio Martínez, José Naveira, Pedro Rodríguez, Justo Martínez, Abel Muiño, Avelino Cinza, Rosendo García, Ángel Cabarcos “Macanás”, José María Mella, Germán Castro, Óscar Vigo, Manolo Pardo, Mundo Paadín, Minchi, Verónica Rodríguez, Mavi Vieira, Marga, Bea Seijas, Ale de Paz, Fernando Bouza, Edu Saavedra, Adri, David González, Bruno García y Pablo Prieto.

A este acto acudieron el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz y el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey; el presidente de la RFGF, Pablo Prieto, el delegado en Ferrol, Abraham Yáñez y la directiva Pili Costa o la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros.

Un día de reencuentros, de muchas anécdotas de los jugadores, jugadoras, árbitros, entrenadores y dirigentes que llenaron la sala Curuxeiras en esta gala de inaguración, desde aquel primer partido hace 50 años en las dependencias del cuartel de A Graña, pasando por el Xalledín, Os Amigos, hasta llegar a la actualidad a O Parrulo Ferrol, como también las más de cuatro décadas de historia de un Valdetires Ferrol que dio sus primeros pasos como Meirás.