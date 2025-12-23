El alcalde de Ferrol recibe a más de 40 deportistas beneficiarios de las ayudas del concello

La Administración local destina 60.000 euros a sufragar los gastos de los desplazamientos a las diferentes competiciones.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió en el Ayuntamiento a 43 de los 47 deportistas ferrolanos beneficiarios de las ayudas económicas para sufragar los gastos de los desplazamientos a las diferentes competiciones para las que se clasificaron.

“Hoxe celebramos a excelencia deportiva da cidade pero, sobre todo, celebramos o voso talento e o voso esforzo”, afirmó el regidor dirigiéndose al grupo, “porque chegar a clasificarse para campionatos nacionais e mesmo internacionais é o resultado de moitas horas de adestramento e de sacrificios silenciosos”.

Por eso, el Ayuntamiento movilizó una cuantía de 60.000 euros para el año 2025, que se reparten en 25.000 euros para deportistas menores de 35 años, 10.000 euros para mayores de 35 años y 25.000 euros para fases finales de clubes.

El Gobierno local es consciente de la importancia estratégica del deporte como herramienta de cohesión social, promoción de la salud, fomento de los valores de superación y disciplina, y también como elemento dinamizador de la identidad local. Por lo que estas cifras muestran el compromiso de la Administración local con el deporte y sirven “para que poidades seguir soñando en grande”, ya que permiten a los beneficiarios paliar los elevados costes derivados de la práctica del deporte de rendimiento, especialmente aquellos relacionados con desplazamientos, estancias, inscripciones y otras necesidades vinculadas a la participación en eventos deportivos oficiales de carácter nacional e internacional.

Rey Varela felicitó a todos los beneficiarios por su trabajo, que demuestra que la ciudad tiene una base deportiva sólida y comprometida, y les agradeció la tarea que realizan como embajadores de Ferrol allá donde compiten.