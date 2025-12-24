La Asociación Amas de Casa de Neda, dona la recaudación obtenida en su rastrillo solidario

El rastrillo solidario, organizado por la Asociación Amas de Casa de Neda, en el puente de la constitución volvió a ser todo un éxito.

La entidad ha comunicado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento que, gracias a la colaboración del vecindario que se acercó a la Casa de las Palmeras a comprar la típica flor de Pascua o alguno de los innumerables detalles elaborados por las propias socias de la entidad, se recaudaron 1.000 euros.

La entidad dona lo recaudado para la compra de alimentos y productos de primera necesidad para las familias con recursos más limitados del municipio. El Ayuntamiento de Neda agradece tanto la donación como el trabajo desinteresado de la asociación a favor de esta buena causa. 

