La campaña ‘Dona sangre. El mejor regalo’ llega estas fiestas navideñas a casi un centenar de ayuntamientos

La campaña ‘Dona sangre. El mejor regalo‘, de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), visita esta Navidad casi un centenar de ayuntamientos gallegos, según informa.

ADOS recuerda la necesidad de obtener, diariamente, en torno a 400 donaciones de sangre para garantizar las reservas de los diferentes componentes sanguíneos.

También recuerda que los períodos vacacionales suelen registrar un descenso en la participación de los donantes «y, además, estos meses del año coinciden con el pico de la gripe y un aumento de enfermedades virícas respiratorias por lo que muchas personas no pueden donar sangre hasta su recuperación».

Las unidades móviles estarán el día 23 en el barrio Los Rosales (A Coruña), Coristanco, Ortigueira, Padrón, Praza Maior (Lugo), Sarria, O Barco de Valdeorras, Arcade, Gondomar y Pontecesures.

El día 24 será en Milladoiro (Ames), Barrio Monte Alto e Cantón-Obelisco (A Coruña), Narón, Alameda (Santiago), Praza Maior (Lugo), Rúa do Paseo (Ourense), Zona Ferraría (Pontevedra) e Cabral, Rúa Príncipe y Barrio Coia (Vigo).

El 26 de diciembre será en Cee, Cedeira, Barrio Monelos-Castrillón (A Coruña), Rianxo, Serra de Outes, Vilalba, O Carballiño, As Neves, A Estrada y Tui y el día 27 en Marineda City (A Coruña), Rianxo, A Estrada y Tui.