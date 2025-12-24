Los puertos gallegos de titularidad estatal cerca de cerrar el año con una caída de tráficos

Los puertos gallegos de titularidad estatal acumulan 27,6 millones de toneladas movidas hasta noviembre, lo que supone un 2% menos que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados por el Ministerio de Transportes este martes.

A falta de conocer los datos del ejercicio completo con diciembre, la autoridad portuaria de Vilagarcía es la que sube de forma relativa, con un 10,8%, hasta alcanzar los 1,4 millones. Le sigue Ferrol-San Cibrao, con 6,4 millones de toneladas (+4,3%).

En el otro extremo, A Coruña, el de mayor volumen, se queda en 12,6 millones de toneladas, lo que supone un 5,5% menos que en los 11 primeros meses de 2024. También se anotan caídas los puertos de: Vigo, 5 millones de toneladas (-0,5%), así como Marín y Pontevedra, con 2,1 millones (-8,8%).

AUMENTO DE CRUCERISTAS

En cambio, los puertos de Vigo y A Coruña registran fuertes incrementos de cruceristas entre enero y noviembre en comparativa interanual, del 52,9% y del 15,4% respectivamente.

En el caso de A Coruña, el total de cruceristas acumulados son 459.109, más de 60.000 respecto al año anterior. Vigo se dispara a 295.055, un alza de más de 100.000 respecto al año anterior.