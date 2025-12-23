Ferrol contará con nuevos aglomerados en la zona rural en 2026

Compartir Facebook

Este martes la junta de gobierno local de Ferrol ha aprobado la adjudicación de los aglomerados en los caminos da Rega y del Confurco, en las parroquias de Doniños y Prioriño. Ambos han sido adjudicados a la empresa José No Mantiñán e Hijos Construcciones SA, por 62.920 euros, con un plazo de ejecución de un mes.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención prioritaria por la cantidad de vehículos que transcurren sobre ellas y, que además del nuevo aglomerado, contará con nueva señalización vial vertical y horizontal, como también con pintura retrorreflectante y acondicionamiento de las cunetas.

Al mismo tiempo, la junta de gobierno local también ha aprobado el aglomerado en el camino das Cruced, camino do Carril y camino da Camposa, incluida en el POS+2025, de la Deputación de A Coruña, por 73.603 euros.