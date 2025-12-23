Ferrol adjudica el servicio de coordinación y salud de las obras del campo de fútbol de Caranza

Las obras de remodelación de los campos de fútbol 8 de Caranza empezarán a la vuelta de las navidades, tal y como afirmaba este martes el alcalde José Manuel Rey Varela tras la junta de gobierno local.

Esta intervención, cofinanciada por el Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’, ha tenido este lunes la adjudicación del servicio de coordinación de seguridad y salud a la empresa Ingeniería y Prevención de Riesgos SL, por 5.045,70 euros.

El regidor recordaba que el pasado 1 de diciembre se adjudicaron estas obras por un valor de 800.000 euros, en una actuación en 8.900 metros cuadrados, en una instalación que actualmente se encuentra en muy mal estado y que transformará los dos campos de fútbol 8 en uno de fútbol 11 divisible en dos de fútbol 8, con una pequeña grada para los aficionados, inexistente a día de hoy.