Extraordinario concierto de Navidad organizado por la Coral Polifónica «A Magdalena»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Coral Polifónica Ferrolana “A Magdalena” ofreció este domingo, día 20 de diciembre, en la concatedral de San Julián, su tradicional Concierto de Navidad a la ciudadanía de Ferrol y comarca, como expresaba su presidente en la presentación del acto, agradeciendo a la diócesis la disponibilidad del templo, y recordando las palabras de Pablo el Diácono ya en el siglo VIII: “Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum...” (Para que puedan exaltar tus maravillas estos tus siervos..). O en palabras de Johann Sebastian Bach, “El único propósito y razón final de toda la música debería ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu”.

Agrupación Alegre- Intermezzo

Comenzaba el concierto con el buen hacer musical de la Agrupación Alegre- Intermezzo de Pontedeume, que ofreció en su programa variado las obras «Dona nobis pacem», de Mary Lynn Lightfoot; «Signore delle cime», de Giuseppe di Marzi; «Canción de paz», de Jean Sibelius; el «Aleluya», de Leonard Cohen; «Noche de paz», de Gruber, y la composición navideña “Noite fermosa”, con letra de la coralista Chus Otero y música del guitarrista de la agrupación, Luis Blanco.

Dirigió a la agrupación musical Ofelia Regueiro Fernández, profesora de guitarra clásica y autora de buena parte de los arreglos para coro y orquestaciòn de Alegre-Intermezzo.

Proyecto del nuevo órgano

En el intermedio de este concierto de Navidad el obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, dio a conocer el proyecto de un nuevo órgano para la concatedral de San Julián a través del programa “Apadrina un tubo”, iniciativa puesta en marcha por la Asociación “Amigos del órgano de San Julián de Ferrol” en colaboración con la Diócesis, entre cuyos objetivos se busca la colaboración económica de particulares, asociaciones, entidades y

Administraciones, hasta alcanzar el importe de 250.000 euros que cuesta el órgano de origen inglés y que ya está reservado en Holanda y en proceso de restauración. A tal efecto se ha iniciado el reparto de un folleto explicativo,

acompañado de una orden de domiciliación bancaria para quien esté dispuesto a colaborar, que podrá acogerse a la correspondiente desgravación fiscal.

Insignias y la Coral «A Magdalena»

Continuaba el acto con la imposición de la insignia de la Coral a las nuevas componentes Elena Mejuto Couce, María Jesús Rodríguez Guerreiro y María Antonia Blanco López, y la actuación de la Coral Polifónica Ferrolana “A Magdalena”, con la dirección de Patricia Rodríguez Rico y el acompañamiento al piano de Daniel Leiro Castro.

Interpretaron en su programa las obras: «O Salutaris«, de Edward W. Elgar; «Jesus bleibet meine freude», de Johan Sebastian Bach; «Benedictus sit Deus I, II y III», de W. A. Mozart, con la intervención estelar de la solista Patricia Rodríguez Rico; y los villancicos «Natal de Elvas«, de M. Sampayo Riveiro; y «Vinde, picariñas«, con armonización de Nemesio García Abril.

Concluía el acto con la interpretación conjunta del villancico ya tradicional “Adeste Fideles”, con armonización de John Reading, que acompañó también el numeroso público entre júbilos de alegría y paz que sirvieron también para felicitar la Navidad entre los asistentes.

Agradecimientos de la Coral Polifónica Ferrolana «A Magdalena»

El presidente de la Junta directiva de la Coral, Fernando Fernández Muiño, agradeció públicamente la colaboración de la Asociación de vecinos del barrio de la Magdalena, en cuya representación Cristina Saavedra entregó un regalo conmemorativo a la presidenta del coro invitado, Agrupación Alegre-Intermezzo.

Agradeció también el presidente la asistencia tan numerosa del público ferrolano a este tradicional concierto, con los mejores deseos para estas fiestas de la Navidad y del nuevo año.