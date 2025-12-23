Adjudicado el servicio de arqueología de la fase de Esteiro de ‘Abrir Ferrol ao mar’

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El pasado viernes se empezaba a tirar la muralla del Arsenal en la calle Irmandiños dentro de la fase II de las obras de ‘Abrir Ferrol ao mar’ y este martes la junta de gobierno local de Ferrol daba un paso más a nivel administrativo en la fase III, en el barrio de Esteiro, al adjudicar el servicio de arqueología a la empresa Zeta Arqueoloxía e Sistemas de Xestión Integral do Patrimonio SL, por 32.397,38 euros.

Así lo afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela en rueda de prensa, recordando que, a la vuelta de las navidades, se adjudicará la obra de esta fase III como también la dirección de obra, con el objetivo de transformar la alameda de Esteiro y la regeneración integral de los accesos a Navantia, poniéndose en valor la puerta histórica del astillero de 1857 como también el espacio de la antigua puerta de la Escuela Obrera.