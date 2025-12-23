Adjudicado el servicio de arqueología de la fase de Esteiro de ‘Abrir Ferrol ao mar’

23 diciembre, 2025 Dejar un comentario 149 Vistas

El pasado viernes se empezaba a tirar la muralla del Arsenal en la calle Irmandiños dentro de la fase II de las obras de ‘Abrir Ferrol ao mar’ y este martes la junta de gobierno local de Ferrol daba un paso más a nivel administrativo en la fase III, en el barrio de Esteiro, al adjudicar el servicio de arqueología a la empresa Zeta Arqueoloxía e Sistemas de Xestión Integral do Patrimonio SL, por 32.397,38 euros.

Así lo afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela en rueda de prensa, recordando que, a la vuelta de las navidades, se adjudicará la obra de esta fase III como también la dirección de obra, con el objetivo de transformar la alameda de Esteiro y la regeneración integral de los accesos a Navantia, poniéndose en valor la puerta histórica del astillero de 1857 como también el espacio de la antigua puerta de la Escuela Obrera.

Lea también

Ferrol aprueba el proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera

Quedan pocos días para finalizar este 2025 y la junta de gobierno local de Ferrol …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *