La nueva relación de puestos de trabajo en el Concello de Ferrol entrará en vigor el día 31

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En el último día de este 2025 entrará en vigor la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) del Concello de Ferrol, tal y como confirmaba este martes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, tras la junta de gobierno local.

Esta nueva RPT es “un paso definitivo na reorganización interna do Concello”, afirmaba el regidor y que servirá “para afrontar un novo momento de recuperación na cidade”, con el objetivo de contar “cunha administración áxil, efectiva e eficaz.”

José Manuel Rey Varela quería poner en valor el acuerdo por unanimidad con todos los representantes sindicales (CSIF, UGT, CCOO y CIG) para definir la configuración del personal adecuada en esta RPT, cumpliéndose con ello la voluntad del gobierno municipal “de contar con todos na nosa visión da cidade.”