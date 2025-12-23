Ferrol aprueba el proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Quedan pocos días para finalizar este 2025 y la junta de gobierno local de Ferrol de este martes ha dado luz verde al proyecto de aprobación inicial de la urbanización del antiguo cuartel Sánchez Aguilera, con un presupuesto de 17.829.820 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una superficie de 107.770 metros cuadrados en el corazón de la ciudad “que permitirá aumentar o número de habitantes”, como también habrá 363 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas en superficie y 480 nuevas especies arbóreas, que permitirán unir los barrios de Canido, A Magdalena, Inferniño y Santa Mariña.

El proyecto aprobado este martes fue supervisado en el mes de octubre por los técnicos municipales y presentado al INVIED en Madrid, que va a ser la responsable de las obras de demolición y de construcción, gracias al convenio suscrito entre el Concello de Ferrol y el Ministerio de Defensa en la cesión de estos terrenos. Tras su publicación en el BOP en los próximos días, el proyecto estará un mes en exposición pública para poder realizar alegaciones.

En esta reurbanización se demolerán las instalaciones militares que no van a tener usos, pero se conservarán los elementos patrimoniales más importantes, con la novedad de la inclusión del depósito de agua, no incluido inicialmente que servirá para “poñer en valor o significado do espazo”. El regidor basaba este cambio de criterio en la conservación del depósito debido a la añoranza de la demolición del que estaba ubicado en el barrio de Canido.

Distribución y uso de las nuevas parcelas

Este nuevo espacio contará con cuatro parcelas destinadas a uso residencial, cinco parcelas para dotaciones públicos y una parcela destinada al uso terciario, una gran plaza central que servirá para acoger eventos culturales, mercadillos y diversas actividades al aire libre, mientras que el actual aparcamiento provisional, que tantos problemas está dando en los últimos veinte años se convertirá en una pista multideporte de 40×20 metros con gradería, pump track, parque biosaludable y de calistenia, parque canido y zona de juegos infantiles.

Todo esto estará conectado con nuevas calles que seguirán el modelo de supermanzana, con prioridad para peatones y ciclistas, con un carril bici de 1,5 kilómetros.

José Manuel Rey Varela quería salir al paso de la posible renuncia del gobierno central a construir las edificaciones prometidas en este proyecto, reafirmando que la ciudad necesita estas 500 nuevas viviendas “cos servizos de Urbanismo do Concello preparados para asumir este compromiso.”

La parcela comercial que levantó las críticas de la oposición y de algunos vecinos “será o Estado o que decida o que facer con ela”, recordando que esta distribución de las parcelas está relacionada con el convenio firmado con el Ministerio de Defensa, como también ya están avanzadas las conversaciones con el Ministerio del Interior para trasladar la nueva comisaría de la Policía Nacional a una de las cinco parcelas destinadas para usos públicos, además de mantener conversaciones con la Universidade da Coruña para albergar la nueva residencia de estudiantes en uno de los módulos que se conservarán del antiguo cuartel.

En relación a la posible dotación de un parking subterráneo de pago en estas parcelas, José Manuel Rey Varela lo descartaba por completo en este momento, debido a la creación de las nuevas 363 plazas gratuitas “que son superiores á previsión de 168 prazas que había no PERI.”

Al mismo tiempo, el regidor quería agradecer el trabajo realizado en este tiempo por el servicio de parques y jardines del Concello de Ferrol “para conservar a masa arbórea existente e combinala con novas especies.”