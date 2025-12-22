El Sorteo de Navidad reparte más de 14 millones en premios en Galicia, aunque el Gordo esquiva la comunidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de la Navidad ha repartido en Galicia más de 14 millones de euros en premios, distribuidos en distintas localidades gallegas a través del segundo y tercer premio, también un cuarto y varios quintos premios.

Y es que el Gordo ha esquivado este año a Galicia, que, sin embargo, ha resultado premiada con otros de los premios, en concreto el segundo, el tercero, un cuarto y varios quintos premios, con venta de billetes en distintas localidades gallegas. Solo con el tercer premio, se han repartido más de once millones de euros y con uno de los cuartos premios 200.000 euros, a lo que se suman más de 3,4 millones de euros distribuidos a través de los quintos premios que han caído en la comunidad autónoma.

PREMIOS

En este Sorteo, el número 79.432 ha resultado agraciado con el Gordo, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Fue cantado a las 10.44 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla, aunque sin que la suerte llegase a Galicia.

Sí lo ha hecho el número 70.048, agraciado con el segundo premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie y que era el que se jugaba la empresa Bimba y Lola. El número fue cantado a las 09.21 horas en el sexto alambre de la primera tabla.

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla y ha recaído en las ciudades de Pontevedra y de Ourense. En la provincia pontevedresa, se ha vendido también en A Illa de Arousa y en Sanxenxo.

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios. El mismo fue cantado pasadas las 11 de la mañana y ha recaído en Lugo, Vigo, O Porriño, Illa de Arousa — donde también ha tocado otro quinto premio, el 60.649 — y Salvaterra de Miño, además de en Fisterra (A Coruña).

TERCER Y CUARTO PREMIO

A su vez, el 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, cayendo en Galicia muy repartido. El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.

Con 50.000 euros al décimo y 500.000 a la serie, se ha vendido en dos administraciones de la ciudad de A Coruña — una de ellas ha repartido diez millones de euros –, además de en A Illa de Arousa; en los municipios coruñeses de Baio y Ordes, en este último en Mesón do Vento; en Chantada y Ribadeo, además de Lugo ciudad, en Vigo y en O Porriño.

Asimismo, la provincia de Ourense ha resultado premiada con un quinto premio, en concreto el número 61.366. En Xinzo de Limia ha caído parte de este quinto premio, que también ha tocado en la ciudad de Ourense, con reparto de la suerte a través de la venta de algunos décimos en ambos casos.

Además, el número 25.508 ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios, dotado con 200.000 euros a la serie. El mismo fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la octava tabla y parte del mismo se ha vendido en la ciudad de Ourense, según los datos aportados por Loterías del Estado, en concreto una serie.

VENTAS

Las ventas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad han aumentado un 1,96% en Galicia hasta los 226 millones, según los últimos datos publicados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Este porcentaje es algo superior en relación a la media estatal, donde fue de un 1,4% con respecto al año anterior, alcanzando, en su edición de 2025, una facturación total de 3.554.685.880,euros.

De este modo, el gasto medio por habitante para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en 2025 ha sido de 72,36 euros, ligeramente inferior a las cifras de 2024, cuando cada español gastó una media de 73 euros, pero ligeramente superior a los 71,67 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la LAE.

En el caso de Galicia, con una venta de 226.811.600 euros, el gasto por habitante ha sido de 83,55 euros, siendo la provincia de Lugo la que ha realizado un mayor gasto por persona, 106,26 euros. En esta se han destinado para la compra de lotería algo más de 34 millones de euros, un aumento del 3,85%.

En A Coruña, han sido 99 millones, con un incremento del 2,04%, siendo el gasto por persona de 87,98 euros. En Ourense, se destinaron un poco más de 19 millones, un aumento del 3,27%, y gasto media de 63,68 euros. En Pontevedra, la cuantía destinada asciende a unos 72 millones de euros, un aumento del 0,64% y un gasto medio de 76,12 euros.

REPARTO DE PREMIOS

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha repartido este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios que se podrán cobrar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Así lo recuerda Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que destaca que, «aunque parezca evidente», para cobrar el premio es «imprescindible» presentar el décimo o resguardo agraciado.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo.

Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

Asimismo, Loterías indica que si el décimo o resguardo premiado está deteriorado, el cliente debe personarse en un punto de venta de LAE, cumplimentar el formulario ‘Solicitud de pago de premios’, firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación. Cuando se comparte un décimo, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras.

Por último, si el décimo ha sido sustraído, es recomendable presentar denuncia ante las autoridades competentes. Si dicho décimo resultara premiado, el cliente puede personarse en un juzgado con la denuncia para que se inicie el proceso correspondiente.