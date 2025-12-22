El centro cultural Torrente Ballester se convierte en el primer gran museo de Ferrol

Compartir Facebook

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, rubricaron el documento en virtud del cual se destinarán 512.000 euros para tal fin.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, firmó con el conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, el convenio de colaboración para el proyecto de renovación, restauración de patologías y modernización del Centro Cultural Torrente Ballester, que permitirá su transformación en un museo de referencia.

El convenio está dotado con 512.000 euros, de los que 250.000 son aportados por la Xunta de Galicia (10.000 euros en 2025 y 240.000 euros en 2026), mientras que el Ayuntamiento de Ferrol aporta los 262.925,7 euros restantes (3.068 euros en el 2025 y 259.857,70 euros en el 2026).

Este acuerdo permitirá crear en la ciudad un museo propio, acorde con su historia, con su identidad cultural y con el talento artístico existente.

Al amparo del mismo, Ayuntamiento y Gobierno autonómico promueven la puesta en marcha de un centro museístico en Ferrol con el objetivo de convertirlo en un referente en la comarca, y para lo cual precisa renovar un inmueble que lleva el nombre de un ilustre de la ciudad, uno de los escritores gallegos más reconocidos.

Se trata de un edificio que, por sus condiciones de conservación actuales, no permite su uso como museo, por lo que la actuación está destinada a solucionar las diferentes patologías que presenta.

La intervención prevista en el centro Torrente Ballester se centra en la mejora funcional y de la calidad de sus espacios. Así, se desarrollarán trabajos que tienen que ver con la adecuación de las salas de exposición y de otras áreas interiores como aseos o almacenes, así como en el relevo del mobiliario por elementos más idóneos para un centro museístico moderno.

A esto se le suma la actualización de los sistemas contraincendios y de emergencias, así como el cambio en la iluminación y en las instalaciones de ventilación del edificio.