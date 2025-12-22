Ferrol pone a disposición 42 plazas en el City Tren que saldrá con la cabalgata de Papá Noel

El Ayuntamiento de Ferrol pone a disposición de los niños y niñas un total de 42 plazas en el city tren, que formará parte de la cabalgata de Papá Noel que saldrá el miércoles, 24 de diciembre, de Catabois.

Lo único que deberán hacer aquellos pequeños y pequeñas que deseen formar parte de este mágico trayecto, será presentarse en el punto de salida de la cabalgata, localizado en las cercanías de la gasolinera de Catabois. El recorrido partirá a las 18:00 horas y las plazas se otorgarán por riguroso orden de llegada en los momentos previos a la salida de la comitiva.

Los niños y niñas deberán ir acompañados en el city tren por una persona adulta, siendo el cupo máximo tres niños por cada adulto. Las 42 plazas existentes comprenden a todos los pasajeros, tanto niños cómo adultos.