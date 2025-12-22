Ortigueira volverá a tener presupuestos en 2026 gracias al Partido Popular, Xunto a Ti y el PSOE

Compartir Facebook

Se aprobó en pleno, con los votos a favor de PP, XA y PSOE, el documento económico, que asciende a 8,5 millones de euros, un incremento de más del 25% respecto del último aprobado en 2022. El gobierno local y los socialistas priorizan así el beneficio de los vecinos y de Ortigueira, valoran la abstención del BNG y critican que “una vez más, Primero Ortigueira anteponga sus intereses partidistas al bien común”. En el acuerdo se piden actuaciones e inversiones en todas y cada una de las parroquias por valor de más de tres millones de euros

Este lunes 22 de diciembre, el pleno del Concello de Ortigueira ha aprobado, con los votos a favor de PP, XA y PSOE, la abstención del BNG y en contra de Primero Ortigueira; los presupuestos municipales para 2026, un documento económico que no se había podido actualizar desde el año 2022.

Esta buena noticia es posible gracias a la altura de miras mostrada por el gobierno local de Ortigueira; encabezado por el alcalde, Valentín Calvín, la concejala de Hacienda, Isabel Rego, y Juan V. Penabad Muras, líder del PSOE de Ortigueira; alcanzando un acuerdo que ha permitido sacar adelante los presupuestos, una hoja de ruta que asciende a 8,5 millones de euro. Esto supone un crecimiento de más del 25% y un incremento de 2 millones de euros con respecto a las últimas cuentas aprobadas.

Tanto el gobierno local como el Partido Socialista priorizan así el beneficio de los vecinos y del municipio, valoran la abstención del BNG y critican que “una vez más, Primero Ortigueira anteponga sus intereses partidistas al bien común”. “Hoy han vuelto a demostrar que ni colaboran ni quieren a la villa, solo a su propio ego”, señalan.

El gobierno local considera este pacto “fundamental para la estabilidad del municipio y la ejecución de los proyectos, valorando de forma conjunta cuales son los más prioritarios”. “Los vecinos llevaban meses demandándonos soluciones y, por fin, aquí están”, afirman.

Inversiones por más de 3 millones de euros

En el presupuesto se establecen actuaciones e inversiones, a petición de Muras, por un valor de más de tres millones de euros, que se irán ejecutando de forma progresiva. Además, también se estima un millón de euros en posibles ingresos municipales extraordinarios. Dichas inversiones llegarán a todas y cada una de las parroquias y se creará una comisión de seguimiento para ir actualizando el estado de ejecución.

En lo referente a la zona de O Viso y alrededores, se procederá al aglomerado en caliente y pintado en las pistas de O Pocello, Callobre, As Painceiras, O Aro y los ramales a la pista polideportiva y centro de la parroquia. Asimismo, se construirán aceras en el núcleo de O Viso.

En el área de Céltigos y Loiba, se llevará a cabo el aglomerado en caliente de la pista de Céltigos (carretera de la Diputación hacia las playas de Loiba) y el proyecto de mejora de la pista de Céltigos desde Mazorgán a Loiba. En Espasante, se ejecutará la obra de reforma de la calle Areal, calle Sol y la carretera de la iglesia de San Juan, dejando los pavimentos al mismo nivel.

También se preparará un nuevo espacio de equipamiento en O Juncal que incluirá aparcamiento de vehículos, punto de descarga y estacionamiento de caravanas, pistas deportivas, zona verde y edificaciones; esto incluirá la negociación con la Cofradía de Mariscadores y Pescadores y con el Estado para la adquisición del inmueble para su derribo, reforma de espacios y usos. Además, se aglomerará la pista de Espasante a Céltigos.

En Ladrido se realizarán diversas obras, incluyendo un parque infantil en el área recreativa, cunetas remontables en el núcleo urbano y su continuación en la carretera Ladrido–Espasante, así como la instalación de biondas de protección en esa misma carretera (continuación de las ya existentes en sentido Espasante sobre el acantilado). También se acometerá la obra de la depuradora de Ladrido.

Para la zona de O Baleo y Couzadoiro, las obras incluyen el puente sobre el río Baleo en el lugar de Souto y el aglomerado en caliente a todas las viviendas. Se aglomerará desde A Ponte Vella do Baleo a Barbos y el vial a San Salvador de Couzadoiro. Por otra parte, se hará el aglomerado en caliente y pintado de la pista de Quintá a A Venta.

En el ámbito urbano y escolar, se ejecutará el proyecto de ampliación y mejora de circulaciones y espacios de estacionamiento en el entorno del CEIP José María Lage, Escuela de Música y Biblioteca Municipal. En la zona de A Magdalena, se realizará el aglomerado en caliente y pintado de las calles y del acceso de bajada a O Eucalipto, incluyendo cunetas de hormigón remontables, y se construirá un espacio para reuniones vecinales y otros usos en el aparcamiento.

En lo referente al litoral e infraestructuras viarias, se ejecutará el proyecto de iluminación LED desde el puerto de Ortigueira a Moutón, extensivo a todo el barrio, y el proyecto de senda peatonal y carril bici en la carretera DP desde Luama al núcleo de Santa Marta (mediante convenio con la Diputación). También se mejorarán y repondrán los elementos de madera del paseo del litoral.

En la parroquia de Cuiña se procederá a la compra de una parcela para aparcamiento de equipamiento al lado del centro social y otra para aparcamiento en la iglesia parroquial. Las obras incluyen el aglomerado en caliente y pintado de la pista de O Lagar a A Clara y de las pistas de Nogueirido, A Preta, Barral y Pormellor, así como la mejora del escolar de Cuiña con la construcción de baños accesibles al nivel de la pista polideportiva.

En el ámbito deportivo y de ocio, se pondrán en valor los espacios relacionados con la fiesta caballar en el lugar de Souto de San Marco y la pista de trote en Ferreiroas, así como la construcción de un complejo deportivo de alto rendimiento en los espacios anexos al campo de fútbol de San Claudio.

En otras intervenciones viarias, se realizará el aglomerado en caliente y pintado de las pistas de O Reto y de Voar, y de la pista anexa al río Mera desde el puente al área recreativa de O Peago. Se mejorará la jardinería, pavimentos, paramentos y mobiliario urbano en el cruce de Cariño anexo al puente del río Mera. También se harán obras de mejora en la pista Subsaido al límite con la parroquia de Mera de Abaixo, y aglomerado en caliente, pintado, cunetas y atarjeas en la pista de A Casanova, junto con el aglomerado y pintado de O Zapateiro.

En Serantes y Veiga, se ampliará la red de saneamiento desde Serantes a Leixa, se instalarán bases para contenedores (reparando los existentes en toda la parroquia) y se redactará el proyecto de la depuradora de San Adrián de Veiga. Finalmente, en Devesos, se gestionará la compra de una parcela para aparcamiento al lado del cementerio parroquial y se ampliará el aparcamiento anexo al centro social.

Las obras viarias incluyen el aglomerado en caliente y pintado de la pista de Gocende de Abaixo hasta el límite con el ayuntamiento de Mañón (lugar de O Candedo), y la ejecución de cunetas remontables, aglomerado y pintado en la pista circular de la iglesia y cementerio. También se ejecutarán los proyectos para la cubrición de la pista polideportiva de Devesos y para la apertura de un vial circular desde el santuario de Portas al puente de Penavide.

Además, se instalará iluminación LED y se colocarán bases de contenedores en todas las parroquias.