Mugardos prorroga su adhesión al sistema VioGén

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Ayuntamiento de Mugardos aprobó una nueva prórroga de su adhesión al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), promovido por el Ministerio del Interior, con el objetivo de asegurar la continuidad de las labores de seguimiento, protección y apoyo a las víctimas de violencia de género y a sus hijos.

Este sistema, a lo que Mugardos se incorporó recientemente, permite coordinar eficazmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Policía Local en la atención de casos de violencia machista, facilitar la monitorización de los riesgos y garantizar una mejor protección de las personas afectadas.

El Ayuntamiento de Mugardos aprobó una nueva prórroga de su adhesión al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), promovido por el Ministerio del Interior, con el objetivo de asegurar la continuidad de las labores de seguimiento, protección y apoyo a las víctimas de violencia de género y a sus hijos.

Este sistema, a lo que Mugardos se incorporó recientemente, permite coordinar eficazmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Policía Local en la atención de casos de violencia machista, facilitar la monitorización de los riesgos y garantizar una mejor protección de las personas afectadas.

El Ayuntamiento de Mugardos aprobó una nueva prórroga de su adhesión al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), promovido por el Ministerio del Interior, con el objetivo de asegurar la continuidad de las labores de seguimiento, protección y apoyo a las víctimas de violencia de género y a sus hijos.

Este sistema, a lo que Mugardos se incorporó recientemente, permite coordinar eficazmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Policía Local en la atención de casos de violencia machista, facilitar la monitorización de los riesgos y garantizar una mejor protección de las personas afectadas.