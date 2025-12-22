El BBCA masculino luchará por ascender de categoría

Compartir Facebook

Gran victoria en la prórroga del Costa Ártabra a domicilio, por 76-81 ante el Cambre, que certifica su clasificación para el grupo de ocho que batallará por el ascenso. Tarde de domingo absolutamente invernal, con un frío polar en el Sofia del Toro de Cambre, era el escenario en el que los ferrolanos peleaban por alcanzar matemáticamente el primer objetivo planteado para la temporada, se obtuvo, pero no exento de trabajo y sufrimiento.

El partido empieza bien para los ferrolanos, un nivel defensivo extraordinario, atenaza a los jugadores de Cambre, ofensivamente, aparecen buenas opciones y el cuarto se cierra 11-19.

El segundo cuarto, la defensa de los ártabros mantiene buen nivel, pero en ataque no aparecen buenas opciones, se atascan y Cambre es capaz de entrar en partido, confiando en Aarón para la dirección y Seijo para la anotación, consiguen minimizar diferencias llegando al descanso 28-31.

El tercer cuarto deja los mejores momentos del partido para los seguidores locales, un Cambre desatado endosa un 22-10 a los departamentales que no se encuentran cómodos en la pista, el 50-41 del final del cuarto deja muchas incógnitas para los ártabros.

El último periodo fue un toma y daca al inicio, Cambre mantiene su ventaja y a falta de 7:35 para el final colocan la máxima ventaja, 57-45, pero aquí los ferrolanos se ponen el buzo de trabajo y endosan un 6-21 que los deja en ventaja de tres puntos, pero un estratosférico triple de Aarón de 8 metros empata el partido a falta de dos segundos, y pese a disponer de la última posesión el partido se va a la prórroga.

La prórroga fue un auténtico espectáculo, los ártabros lejos de verse afectados por el duro final del partido, salieron motivadísimos y muy centrados, con las ideas muy claras y no dieron ni la más mínima opción a los jugadores de Cambre, forzando a su entrenador a quemar el tiempo muerto tras un minuto de prórroga, el 10-15 del tiempo extra traía para Ferrol una merecida victoria que deja al Costa Ártabra clasificado matemáticamente para una segunda fase en la que peleará por ascender.

Jugaron y anotaron por el costa Ártabra: Sande (0), Isma (16), Rivas (20), André (7) y Diatta (4) – cinco inicial – Unai (9), Pelayo (6), Paulo (0), Jorge (0), Adrián (0), David González (19).