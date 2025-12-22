La Biblioteca de Valdoviño premia a sus mejores lectores

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Concejalía de Cultura reconoce a los vecinos y vecinas de todas las edades que más préstamos de libros solicitaron a lo largo del año.

Un año más, la Biblioteca Municipal de Valdoviño volvía a premiar a sus mejores lectores y lectoras, y los convocaba en las instalaciones el pasado viernes a la tarde para obsequiarlos con un regalo y agradecerles su amor por la literatura.

Así, el alcalde, Alberto González, y la concejala de Cultura, Tamara Sabín, acompañados de la bibliotecaria, Rita Díaz; la auxiliar, Carmen Iglesias, y el animador sociocultural, Daniel Cartelle, entregaban los detalles a pequeños y mayores.

Sabela Piñón, de tan sólo 5 años, y con 25 préstamos realizados en este 2025, se convertía en la lectora infantil con más publicaciones solicitadas en la biblioteca. De cerca le seguía, Antía Villar Pedre, de 6 años, con 19 libros leídos, los mismos que Ian García, de 3 años. Y completando el ranking lector, Carlota Abella, de 2 años, y Matilde Lamas, de 13. En cuanto a los mayores, los reconocimientos fueron para Ana María Gil y Javier Madrazo, con 39 y 36 préstamos respectivamente.

El acto concluía con la foto de familia y una invitación a los premiados para continuar convirtindo la Biblioteca en su segunda casa.