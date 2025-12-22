Narón entrega os premios aos mellores escaparates e as catro cestas da campaña Merca Nadal

O Concello de Narón celebrou a maña deste lúns o acto de entrega dos premios aos mellores escaparates así como das catro cestas da campaña Merca Nadal, unha iniciativa municipal destinada a apoiar e dinamizar o comercio local durante estas datas
Na entrega participaron a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, e a concelleira de Promoción Económica, Olga Ameneiro, que resaltaron o papel esencial dos comerciantes na economía local. Ferreiro subliñou que “o comercio de Narón é o corazón da nosa cidade: cada compra non só apoia a economía local, senón que mantén viva a identidade e o dinamismo das nosas rúas. Campañas como Merca Nadal axudan a reforzar ese vínculo entre a veciñanza e os establecementos da cidade”.
Pola súa banda, Olga Ameneiro destacou que “queremos un Nadal participativo e creativo, no que cada comercio poida amosar a súa personalidade e ao mesmo tempo ofrecer aos clientes un motivo máis para elixir Narón. Estes premios son unha forma de agradecer a implicación tanto dos negocios como da cidadanía”.
No Certame de Decoración exterior, o comercio premiado con 200 euros foi a tenda de moda e complementos Niza, mentres que Confecciones Tucho recibiu o galardón de 100 euros. No sector da hostalería, o premio de 200 euros foi para o restaurante Nueva Orleáns, que destacou pola súa ornamentación exterior.
En canto aos sorteos das catro cestas de Nadal, recaeron en clientes que realizaron compras en distintos establecementos locais: Pastelería Santy, Froitas Améndoa, Franja Moda e Xoguetería Din y Don.
A concelleira de Promoción Económica lembrou que este luns 22 de decembro é o último día para depositar os vales nas urnas e participar no sorteo dos tres vales de compra, por valor de 1.000, 600 e 400 euros respectivamente, que terá lugar o próximo luns 29 de decembro en dependencias municipais. Con esta iniciativa, o Concello de Narón reforza o seu compromiso coa dinamización económica local, coa creatividade e coa implicación cidadá durante un dos períodos de maior actividade comercial do ano.