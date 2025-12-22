Navantia Seanergies y Windar finalizan los 45 monopilotes para el parque ‘East Anglia 3’ de Iberdrola

Navantia Seanergies y Windar Renovables han finalizado con éxito la fabricación de los 45 monopilotes destinados al parque eólico marino ‘East Anglia 3’, que Iberdrola desarrolla en aguas del Mar del Norte, informaron ambas compañías. En concreto, este proyecto representa el segundo pedido de monopilotes completado para la energética por la alianza Navantia-Windar y el tercero de este tipo de cimentación ejecutado conjuntamente hasta la fecha.

La fabricación de estas subestructuras se ha llevado a cabo en la fábrica de monopilotes que ambas compañías operan conjuntamente en el astillero de Navantia en Fene. Cada uno de los 45 monopilotes tiene unas dimensiones máximas de 84 metros de longitud, 1.800 toneladas de peso y 10,6 metros de diámetro. Estas cimentaciones están destinadas al parque eólico marino ‘East Anglia 3’, integrado en el complejo ‘East Anglia’ de la energética en aguas británicas.

Dentro de este mismo complejo, para el parque eólico marino ‘East Anglia 1’, Navantia Seanergies ya construyó previamente una subestación y junto a Windar 42 cimentación tipo ‘jackets’.

Cuando entre en operación en 2026, el parque en el que se instalarán los monopilotes contará con una capacidad de generación de 1.400 megavatios (MW), suficientes para abastecer de energía limpia a 1,3 millones de hogares.

El director de Navantia Seanergies, Javier Herrador, se mostró «orgulloso» de ver cómo se materializa esta colaboración con Iberdrola, que permite a la compañía «contribuir a la creación de energía limpia y, al mismo tiempo, apoyar la industrialización y crear empleo y riqueza en un sector estratégico para Europa».

Por su parte, el presidente de Windar Renovables, Orlando Alonso, destacó «el extraordinario trabajo que todas las personas y compañías implicadas en este pedido han realizado para responder a las necesidades de un cliente de primer nivel como Iberdrola, que está situando a España a la vanguardia mundial de las energías renovables».

MÁS DE 1.000 MILLONES EN ENCARGOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Este nuevo proyecto se suma a los ya ejecutados previamente por Navantia Seanergies y Windar Renovables para Iberdrola en Reino Unido, Alemania y Francia, en el marco de una colaboración estratégica que supera los 1.000 millones de euros en encargos durante los últimos diez años.

Asimismo, parte de la fabricación de este proyecto se ha desarrollado en paralelo al parque eólico marino Windanker (350 MW), también para Iberdrola, ya instalado en aguas del mar Báltico y para el que ambas empresas han fabricado 21 monopilotes.