La APFSC consolida la terminal de contenedores de Ferrol al prorrogar 15 años la concesión a Yilport hasta el 2063

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El órgano de dirección autoriza la incorporación de Hamilton y Cía como nueva consignataria durante los próximos 10 años.

El objetivo de convertir la terminal de contenedores en uno de los pilares de futuro del puerto de Ferrol se consolida. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha aprobado una modificación sustancial de la concesión a Ferrol Container Terminal (FCT) que implica una prórroga de 15 años sobre lo previsto inicialmente. De este modo, la concesión estará vigente hasta septiembre de 2063.

El acuerdo da respuesta a la solicitud presentada por Yilport que evidencia así su apuesta por el puerto exterior de Ferrol. Una apuesta reforzada por la puesta en servicio de la conexión ferroviaria prevista para el segundo semestre del 2026 y que supondrá un impulso para la terminal de contenedores. Para ello la empresa se compromete a realizar una serie de inversiones que consisten fundamentalmente en adquisiciones de nueva maquinaria y mejoras sobre la actual por importe de cerca de 25 millones hasta el 2041. Esto permitirá aumentar la capacidad operativa y la eficiencia global; mantener los altos estándares de seguridad, fiabilidad y sostenibilidad, atraer nuevas líneas marítimas y fortalecer la conectividad del puerto de Ferrol.

Con la ampliación de la concesión, que pasa de 2048 a 2063, Yilport reafirma su compromiso con la mejora continua, la innovación tecnológica y la sostenibilidad operativa y refuerza su apuesta por el futuro de la terminal. En definitiva, se trata contribuir a consolidar la posición del puerto como nodo logístico competitivo y eficiente en el Atlántico europeo.

Otros asuntos

En la reunión del consejo de administración se dio el visto bueno a la incorporación de una nueva consignataria. El órgano de dirección aprobó otorgar la autorización para la prestación del servicio de consignación de buques y mercancías a Hamilton y Compañía, S.A. por un periodo de 10 años. Se trata de una de las empresas del grupo Transcoma con más de 200 años de experiencia marítima y logística a nivel mundial que se incorpora a la comunidad portuaria de Ferrol.

Asimismo, el consejo de administración ha aprobado la creación del Comité Multidisciplinar de Innovación de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao dada la importancia estratégica de impulsar la innovación como motor de competitividad, sostenibilidad y modernización del sistema portuario. Se trata de un órgano de colaboración que permitirá articular una agenda común de innovación para el puerto, reforzando la cooperación entre la Autoridad Portuaria, las empresas de la comunidad portuaria, tanto de Ferrol como de San Cibrao, así como universidades, centros tecnológicos y otros agentes relevantes del ecosistema innovador gallego.