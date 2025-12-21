Ferrol recibió el invierno 2025 bajo el solsticio más corto del año

Compartir Facebook

La ciudad naval entró este domingo, día 21 de diciembre, oficialmente en la estación invernal. El solsticio de invierno se produce exactamente a las 16:03 horas, marcando el inicio de un periodo que se prolongará durante casi 89 días hasta la llegada de la primavera en marzo de 2026.

Esta jornada se caracteriza por ser la de menor exposición solar del año en la comarca. En Ferrol, el sol ha salido a las 9:03 y su puesta está prevista para las 18:00 horas, dejando apenas 9 horas de luz natural. Meteorológicamente, el estreno de la estación viene acompañado de cielos cubiertos y chubascos intermitentes, con temperaturas que oscilan este domingo entre los 6°C de mínima y los 11°C de máxima, reforzando la sensación de humedad propia del clima atlántico.

Para los próximos días, los servicios de previsión apuntan a un mantenimiento de la inestabilidad. Se espera que la Nochebuena y la Navidad en Ferrol continúen bajo la influencia de vientos del nordeste y cielos parcialmente nublados, con mínimas que podrían descender hasta los 4°C hacia el final de la semana.

A nivel regional, la AEMET ha señalado que, aunque este invierno 2025-2026 comienza con un episodio de frío y lluvia, la tendencia para el trimestre en Galicia podría situarse en valores ligeramente más cálidos de lo habitual, siguiendo el patrón de anomalías térmicas observado en los últimos años.