El Racing no da la talla y cae derrotado en Avilés (2-1)

M.V. Los de Ferrolterra no pudieron puntuar en tierras asturianas y caen a la tercera plaza, con tres puntos menos que el Celta Fortuna, segundo, y con ocho puntos menos que el líder intratable, el CD Tenerife. El gol de los de Pablo López lo consiguió Álvaro Giménez en una mala primera parte de los verdes. Los locales empataron antes del descanso, consiguiendo el tanto de la victoria en los últimos minutos del partido.

Parera mantuvo con vida al Racing en la primera mitad

Después de varios minutos de tanteo por parte de ambos equipos, fue el Racing quien tuvo las primeras ocasiones, con un centro de Dacosta despejado por los locales cuando llegaba Álvaro Juan a rematar en boca de gol y con un disparo raso de Pascu que atrapaba el portero avilesino.

Reaccionaba el Avilés con un envío peligroso sobre Santamaría al que se adelantaba Parera. El propio Santamaría disparaba con fuerza en la siguiente acción, encontrándose de nuevo con un seguro meta ferrolano. En el minuto 28 llegaba el 0-1 para el Racing, tras un gran pase filtrado de Migue Leal para que Álvaro Giménez rematara a placer ante la salida del portero.

Los asturianos reaccionaron al golpe con varias jugadas ofensivas, pero Parera se vistió de héroe racinguista en sendos disparos de Santamaría y de Álvaro Rubio. Los locales se volcaron antes del descanso, encontrando el premio en el minuto 43 con el 1-1 obra de su jugador más destacado, Santamaría, tras rematar a placer en una jugada con varios rechaces.

Reaccionó el Racing en el descuento con un cabezazo de Gorostidi que golpeó en el poste de la portería local. Empate al descanso en un partido vibrante, donde los locales estuvieron mejor que el Racing en este primer acto.

El Racing perdonó y lo acabó pagando

Salió con fuerza el equipo verde en la segunda mitad, alentado por la gran representación racinguista en las gradas. Una internada de Álvaro Ramón por la izquierda finalizó con un disparo de Giménez que se marchó fuera por poco. Acto seguido, fue Pascu quien, con un centro muy cerrado, estuvo a punto de sorprender al meta local.

Los asturianos reaccionaron enviando algún balón peligroso sobre Santamaría y con un centro envenenado que despejó Álvaro Ramón. Los verdes no se asustaban, teniendo Dacosta y Pascu dos ocasiones para adelantarse en el marcador. Entraba Azael por Álvaro Juan a un terreno de juego que cada vez estaba más irregular. Otra nueva jugada de Migue Leal finalizaba con un tiro de Dacosta que se iba fuera, cuando estaba en una posición inmejorable.

Llegaba también la polémica, con petición de penalti por parte del Racing por una mano, desestimada por el colegiado tras revisión en la pantalla. Concha y Escobar relevaban a Pascu y Dacosta, pasando el Racing a jugar con dos delanteros, aunque sería por poco tiempo.

Una gran volea de Gorostidi que se marchaba fuera llevaba el miedo a la parroquia local. Contestaban los asturianos con un centro envenenado que no encontraba rematador. Reculaba Pablo López sorprendiendo a propios y extraños, retirando a Giménez para dar entrada a un defensa, Saúl.

Lo cierto es que el Racing siguió perdonando ocasiones por mediación de Álvaro Ramón o de Azael. Y el que perdona, lo paga… Ya que cuando más defensas tenía el Racing en el campo, pues mejor atacó el Avilés… Primero avisaba Santamaría con un flojo cabezazo cuando estaba sin marca, totalmente solo delante de Parera… Y posteriormente llegaba el jarro de agua fría, con el 2-1 en el minuto 91. Santamaría pareció Maradona avanzando hacia el área racinguista ante la pasividad y fragilidad de los jugadores verdes, asistió a Javi Cueto y este último le dio la victoria al cuadro asturiano.

Tuvo Migue Leal un disparo lejano, pero entre la poca fuerza y la poca fe racinguista que llevaba, el portero local lo detuvo sin ningún problema, llegando posteriormente el pitido final que confirmaba la derrota racinguista.

Parón navideño, con tiempo para reflexionar

Luces y sombras son las que deja el Racing en estos primeros meses de competición en la vuelta a la Primera RFEF tras el nefasto descenso del mes de junio Un arranque muy bueno, seguido por unos últimos meses muy irregulares, más en sensaciones y en juego que en resultados.

Y los resultados también empiezan a pesar, puesto que un club cuyo objetivo reconocido por su director deportivo y su propiedad es el ascenso no debe estar a 8 puntos del líder y a 3 puntos del segundo en el parón navideño.

Mimbres hay, pero el equipo debe reforzarse en el mercado invernal. Y quién sabe si también desde los altos cargos se plantearán un cambio en el banquillo. Veremos lo que nos deparan estas fechas navideñas y cómo afronta el equipo el primer encuentro de 2026, nada más y nada menos que un derbi gallego ante un Pontevedra CF en alza en el Estadio Municipal de Pasarón, el próximo sábado 3 de enero a partir de las 16:30. Hasta entonces, buenas reflexiones, sabias decisiones y felices fiestas.

FICHA TÉCNICA

AVILÉS: 2.-Álvaro Fernández; Guzmán (Campabadal, min 56), Babin, Granero, Viti; Adri Gómez, K.Bautista, Gete (Raúl Hdez., min 71) , Cayarga (Quicala, min 81) ; Raúl Rubio (Cueto, min 81 ) y Santamaría.

RACING: 1.- Parera; Migue Leal, Pujol, Zalaya, Álvaro Ramón; Gorostidi, Gelardo; Alvaro Juan (Azael, min 59), Pascu (Escobar, min 73), Dacosta (Concha, min 73), Álvaro Giménez (Saúl G., min 85).

GOLES: 0-1, min 27: Álvaro Giménez; 1-1, min 44: Santamaría; 2-1, min 91: Javi Cueto.

ÁRBITRO: Manuel Pozueta (Cantabria). Viti vió amarilla por el Avilés, Zalaya lo hizo por parte del Racing.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 17ª jornada de la Primera RFEF, disputado en el Román Suárez Puerta de Avilés con más de 300 aficionados racinguistas en las gradas.

LO QUE DICEN LOS MEDIOS

PELEAS ANTES DEL ENCUENTRO

Según informa LA NUEVA ESPAÑA...»Sillas volando, mesas, botellas… Los prolegómenos del Real Avilés-Racing de Ferrol se convirtieron en una batalla campal. Antes del inicio del partido, ultras de ambos equipos protagonizaron una refriega a las puertas de un bar de la calle José Francés que tuvo que ser sofocado por la Policía. «Hubo algún daño en el mobiliario, una pequeña bronca sin mayores consecuencias», señalaron fuentes municipales consultadas por este periódico.

Los hechos tuvieron lugar por motivos que se desconocen minutos antes del inicio del partido entre ambos equipos. Fue a las puertas de un establecimiento de José Francés, una de las calles próximas al Suárez Puerta en la que los aficionados blanquiazules suelen reunirse los días de partido. Tal y como puede verse en un vídeo que ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales, hubo lanzamientos de botellas, sillas y mesas entre ambos bandos mientras se intercambiaban gritos e insultos. La escaramuza duró apenas unos segundos, pues la rápida intervención de la Policía logró aplacar los ánimos».