El Valdetires Ferrol salva los muebles en la recta final ante el Ourense Ontime “B”

Adán Puentes

Al Valdetires Ferrol se le puso muy cuesta arriba su partido ante el Ourense Ontime “B” pero en una recta final no apta para cardíacos conseguía sacarlo adelante venciendo por 6-5, en la 14ª jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

El partido empezaba sin un dominio claro, con las ourensanas dando el primer aviso a los dos minutos con un balón al larguero desde la frontal del área, siendo el juego un correcalles con los dos equipos yéndose al ataque, pero sin ideas claras, teniendo Irene la primera ocasión para las ferrolanas en una internada dentro del área desde el lateral que evitaba la portera Nieto bajo palos, como también, poco después, evitaba un tiro de Ana López dentro del área a pase de Irene.

Con el paso de los minutos, el Ourense Ontime “B” iba generando más peligro con balones largos y jugadas al contragolpe, cada vez poniendo en más aprietos a la defensa ferrolana y a Natali bajo palos y así llegaba el 0-1 en un contragolpe que finalizaba Albita picándole dentro del área el balón a la portera. La alegría visitante duraba menos de un minuto, lo que tardaba Ana López en empatar el partido con un gol desde diez metros en una jugada de saque de esquina, donde la portera Nieto no pudo ver la trayectoria del disparo al ser tapada por varias compañeras.

Este empate parecía motivar a las visitantes que se volvían a poner por delante gracias a su velocidad y pillería, al enviar Nieto un balón largo a Dany para dejarla sola delante de Natali y de vaselina volver a adelantar a su equipo con el 1-2. Como sucedía anteriormente, el Valdetires Ferrol tuvo cerca el empate a la jugada siguiente con un tiro raso de Irene dentro del área tras un rechace que se marchaba fuera por poco, pero, para colmo de males, a falta de cuatro segundos para el descanso, en una rápida jugada en transición del Ourense Ontime “B”, Dany se sacaba de la manga un tiro cruzado raso en el borde del área que acababa dentro de la portería, dejando el marcador en 1-3.

Lo peor aún estaba por venir al inicio del segundo tiempo, con la fortuna totalmente esquiva con las ferrolanas, ya que a los veinte segundos tras la reanudación un tiro desde diez metros de las ourensanas impactaba en su jugadora Aitana dentro del área, desviando el balón lo suficiente para engañar a Leti Rojo, que acababa de entrar en pista y ampliar distancias con el 1-4.

Esto hacía saltar todas las alarmas en el Valdetires Ferrol, teniendo que cambiar rápidamente de estrategia, saliendo Tere como portera-jugadora. Con este juego de cinco las ferrolanas jugaban a mayor velocidad, logrando fatigar y cansar a las jóvenes jugadoras del filial del Ourense Ontime, que cada vez iban dejando más huecos en materia defensiva, algo que sabía aprovechar Irene para anotar el 2-4 al segundo palo.

Tuvieron muy cerca el poder anotar el tercero poco después con un balón de Iria al palo en la frontal del área a media altura o en un uno contra uno de Irene con Nieto, pero la portera le adivinaba las intenciones. Tere también lo tuvo en sus botas con un tiro desde diez metros por raso o Patri Corral dentro del área que se le iba alto, pero, lo que acababa llegando era el 2-5 en una recuperación de Dany desde 25 metros en el lateral anotando a portería vacía.

Las ferrolanas tenían que remar a contracorriente todavía con más intensidad, quedando diez minutos por delante, y tras un nuevo balón al larguero de Ana López, el juego de cinco volvía a dar sus frutos con un gol de Monti al segundo palo. Este tanto era clave, ya que hacía creer a las jugadoras del Valdetires Ferrol que la remontada era posible y, tan solo un minuto después, en una jugada de falta lateral, Patri Corral anotaba en el borde del área el 4-5.

Los nervios aumentaban en el Ourense Ontime “B” y eso lo pagaban caro, al cometer su portera Nieto una falta de saque de puerta, dándole al Valdetires Ferrol un tiro libre indirecto en el borde del área, circunstancia que no desaprovechaban para que Monti anotase de jugada al segundo palo el 5-5.

Las ferrolanas estaban haciendo mucho daño con las jugadas de estrategia, culminando su remontada a falta de dos minutos, con el hattrick particular de Monti, nuevamente rematando al segundo palo para anotar el 6-5. Carlita tenía que salir rápidamente como portera-jugadora en el Ourense Ontime “B” para intentar buscar la igualada, pero el tiempo se les echaba encima como también la buena defensa del Valdetires Ferrol que conseguían amarrar estos tres puntos, no sin sudar mucho más de lo previsto inicialmente.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol ocupa el 10º puesto de la tabla, con 18 puntos, aunque con un partido menos. Para la próxima jornada, que se disputará el sábado 10 de enero, visitarán al FC Meigas, a partir de las 18:00 horas, en el Pabellón de Bertamiráns.

Valdetires Ferrol: Natalia, Laura Fernández, Monti, Tere, Paula Alonso – también jugaron – Irene, Ana López, Iria, Patri Corral y Leti Rojo.

Ourense Ontime “B”: Nieto, Carlita, Albita, Uxi, Dany – también jugaron – Aitana, Alba, Thalía y Lara.

Árbitros: Eloy Bello y Juan Ramón Juan, con Samuel Pita como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las locales Ana López y Patri Corral.

Goles: 0-1 Albita min.14, 1-1 Ana López min.14, 1-2 Dany min.16, 1-3 Dany min.19, 1-4 Aitana min.20, 2-4 Irene min.22, 2-5 Dany min.30, 3-5 Monti min.33, 4-5 Patri Corral min.34, 5-5 Monti min.36, 6-5 Monti min.38.

Pabellón: Esteiro.