La prensa ferrolana concedió los premios naranja y limón a ediles del gobierno y de la oposición

En la noche de este viernes, día 19, se celebró en el restaurante O Parrulo de la ciudad, la tradicional cena de miembros de la corporación ferrolana y periodistas que de alguna forma cubren la información municipal y en el transcurso de la misma se procedió, mediante votación secreta por parte de los miembros de los medios de comunicación, a la elección entre los ediles de los premios naranja y limón, que en esta ocasión recayeron en el concejal del Partido Popular, José Tomé López (naranja gobierno); Jorge Suárez (naranja oposición); Patricia Cons (limón gobierno); y Montserrat Dopico (limón oposición). Se trataba de «premiar» a los ediles más cercanos en cuanto a facilitar información y el contacto día a día y a los «más alejados»

Fue una cena «amistosa», en algún momento hubo sus comentarios, chistosos, sobre la política de unos y otros. Pero lo cierto es que hubo sintonía, buenas formas y sobre todo se pudo comprobar el «lado ciudadano».

Fue una cena de «hermandad» en la que los invitados eran los de la «canallesca». Por parte del concello asistieron junto con el alcalde ediles de todos los grupos municipales.

Y hubo premios para unos y otros, algunos ediles no lo pudieron recoger por que por unas causas u otras decidieron no asistir, y hubo también foto de familia.

Al final de la cena se constituyó la «mesa de edad» presidida por el decano de los periodistas, Pedro Sanz, director de Galicia Ártabra y el cámara Miguel Vilaro, de Televisión Ferrol.

Tras el recuento de votos el resultado fue el siguiente:

Los premios naranja

En la categoría de Premios Naranja, que distinguen a los políticos más facilitadores y cercanos con los medios, el concejal del Partido Popular, José Tomé López, se alzó con el primer puesto del gobierno. Muy emocionado y aplaudido recogió su diploma de manos de Pedro Sanz.

Le siguieron el alcalde, José Manuel Rey Varela, y la edil Pamen Pieltain..

Por parte de la oposición, el exalcalde y portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, que «recuncó», fue el más valorado —la puntuación más alta de toda la noche—, seguido de Eva Martínez (PSOE) e Iván Rivas (BNG) .

Premios limón

La otra cara de la moneda la representaron los Premios Limón, destinados a aquellos representantes cuya relación con la prensa ha sido más «ácida» o compleja. En las filas del gobierno local (PP), la concejala Patricia Cons encabezó la lista (no acudió a la cena), seguida de Blanca García y María del Carmen Fraga.

En cuanto a la oposición, los informadores señalaron a la bancada socialista. Montserrat Dopico (PSOE) recibió el primer Premio Limón con 20 puntos, mientras que su compañero de filas y exalcalde, Ángel Mato, obtuvo 12 puntos. Cerró la lista de los menos accesibles de la oposición el nacionalista Roberto Montero (BNG) con 8 puntos. Ninguno de los tres estuvo presente a la hora de la entrega de los «premios«

Estos galardones, que se han convertido en una tradición de la crónica política ferrolana, buscan reivindicar con humor y espíritu crítico la importancia de la fluidez informativa entre los cargos públicos y los medios de comunicación, en un ambiente distendido fuera de los despachos de la plaza de Armas.