Valdoviño presenta su calendario 2026

Los vecinos vuelven a ilustrar el almanaque municipal, que estará la disposición de la ciudadanía en la casa de la cultura y casa consistorial a partir de este lunes día 22.

El Ayuntamiento de Valdoviño presentaba en la noches de este pasado viernes el calendario municipal de 2026 en un acto que marcaba el inicio de la programación cultural de Nadal en la localidad.

Un año más, los vecinos y vecinas ilustran con sus imágenes el almanaque, del que se editarán unos 3.000 ejemplares, y que la Concejalía de Cultura pondrá la disposición de la ciudadanía a partir del lunes 22 en la casa consistorial y más en la propia casa de la cultura. Como es habitual, también se distribuirán entre el movimiento asociativo, que hará el reparto entre sus asociados y asociadas.

El grupo Gramola Yé-Yé ponía la banda sonora al acto de ayer con temas de los 60 y 70 que el público no dudó en corear. Desde Karina hasta Los Diablos pasando por Massiel o El Dúo Dinámico. Y los autores y autoras de las imágenes seleccionadas en el concurso público abierto por Cultura fueron pasando uno a uno por el escenario del auditorio para retratarse con su obra y recoger un detalle en agradecimiento por su participación – productos locales, entre otros, las conservas valdoviñesas «Ay Carmen!»-.

El alcalde, Alberto González, y la concejala de Cultura, Tamara Sabín, coincidían a la hora de reivindicar el valor del calendario como herramienta de promoción turística, y destacaban la calidad de las imágenes seleccionadas, que este año firman Carlos Ferreira, Javier Moral Martínez, Carmen Guerrero Maceiras, Manuel Rodríguez Caneiro, José María Goiriz Díaz, María Aneiros Loureiro, Noelia Camoira Villamor, Abel Lopez Vigo, Paula Dorrego García, Paula Fernández Dopazo, Jose Luis García Mendoza, Patricia Fernández García, María Isabel Brage Fernández, Miguel Ángel Gómez Vellón, Beatriz Leira Franco e Silvia Fernandez Rodríguez.