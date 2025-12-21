España alberga tres Campeonatos de Europa de Triatlón en 2027

Compartir Facebook

España será protagonista del calendario continental en 2027 al acoger tres Campeonatos de Europa de Triatlón en Ceuta, Calahorra y Cáceres, con pruebas de sprint, cross triathlon y duatlón.

España volverá a tener un papel central en el triatlón europeo. Europe Triathlon ha confirmado que el país será sede de tres Campeonatos de Europa en 2027, repartidos en distintas disciplinas y territorios, un hito que refuerza el peso de la Federación Española de Triatlón dentro del panorama internacional.

Las sedes elegidas combinan formatos muy diferentes entre sí, desde circuitos rápidos junto al mar hasta pruebas técnicas en entornos naturales y recorridos urbanos con un fuerte componente histórico.

Ceuta, sede del Campeonato de Europa de Triatlón Sprint

La ciudad autónoma de Ceuta acogerá el Campeonato de Europa de Triatlón Sprint 2027. Se trata de una disciplina explosiva, donde cada segundo cuenta y la colocación en los segmentos es clave.

Ceuta ya ha demostrado en los últimos años su capacidad para organizar eventos internacionales de alto nivel. Su circuito, muy cercano al mar y con un perfil rápido, suele favorecer carreras abiertas y grupos compactos, algo muy valorado por los triatletas y por el público.

El formato sprint, además, encaja bien con la ciudad, ya que permite un seguimiento muy cercano de la competición y genera un ambiente intenso desde el inicio hasta la meta.

Calahorra será el escenario del Europeo de Cross Triathlon

Calahorra ha sido designada como sede del Campeonato de Europa de Cross Triathlon 2027, una disciplina que combina natación, bicicleta de montaña y carrera a pie por terreno natural.

El entorno riojano ofrece un terreno variado y exigente, con tramos técnicos y cambios constantes de ritmo. Este tipo de campeonato suele reunir a especialistas muy completos, donde la habilidad sobre la bici y la gestión del esfuerzo marcan grandes diferencias.

Con esta designación, Calahorra refuerza su posición como destino habitual para pruebas off-road dentro del calendario nacional e internacional.

Cáceres acogerá el Campeonato de Europa de Duatlón

La histórica ciudad de Cáceres será la sede del Campeonato de Europa de Duatlón 2027. El formato run-bike-run se desarrollará en un entorno urbano muy reconocible, con el casco antiguo como telón de fondo.

El duatlón es una disciplina con gran tradición en España y esta cita continental servirá para poner en valor tanto el nivel deportivo como el atractivo del recorrido. La combinación de patrimonio, trazado urbano y experiencia organizativa ofrece un escenario muy completo para una prueba de este calibre.

Un reconocimiento al trabajo de la Federación Española

El presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, valoró este triple nombramiento como una muestra del compromiso de España con el desarrollo del triatlón europeo.

Desde Europe Triathlon se ha destacado la capacidad organizativa demostrada en los últimos años y la colaboración constante con la federación española. Que un mismo país acoja tres Campeonatos de Europa en una temporada no es habitual y consolida a España como uno de los grandes referentes del triatlón en el continente.